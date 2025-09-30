Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

André Almeida, en Mestalla. IVÁN ARLANDIS

Inédito triple cambio en el 54 tras el nerviosismo de Mestalla

Corberán saca del terreno de juego a Almeida, Javi Guerra y Hugo Duro para intentar retomar el control del partido contra el Oviedo

Lourdes Martí

Lourdes Martí

Valencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 21:38

Muy feliz se encontraba el valencianismo tras el gol de Arnaut Danjuma. Sin embargo, en los últimos compases de la primera parte del partido en Mestalla contra el Oviedo y en la reanudación del encuentro el nerviosismo se apoderó de los más de 40.000 personas que un martes a las 20 horas fueron a arropar a su equipo.

El Valencia empezó a perder el control del partido con un André Almeida muy irregular que empezaba a escuchar ese runrún cada vez que tocaba el balón. Carlos Corberán no quiso esperar más y decidió cambiar al portugués, a Javi Guerra, prácticamente desaparecido y a Hugo Duro. En su lugar dio entrada en el minuto 54 a Diego López, Pepelu y Lucas Beltrás para intentar frenar a un Oviedo que insistía en buscar el empate.

Casi simultáneamente, Danjuma tuvo el segundo en sus pies, falló el delantero quien protagonizaba una jugada por la que el estadio reclamaba posible penalti por un posible empujón del defensa del equipo rival, Lucas Ahijado. El de Lagos, que ha sido internacional por Países Bajos, continúa siendo uno de los jugadores más activos del partido. Se encuentra cómodo el atacante.

Doble homenaje

El Valencia-Oviedo se ha disputado finalmente en la tarde-noche del martes 30 después de que se aplazase por la alerta roja por lluvias del lunes que era cuando estaba previsto el encuentro. Antes del arranque de éste, y como estaba previsto, Mestalla ha rendido otro homenaje a Jaume Doménech tras su retirada del fútbol, durante el último partido en Mestalla frente al Athletic, Gayà le entregó una lámina que el exguardameta recogió visiblemente emocionado, y también a Cristiano Piccini quien también deja el fútbol. El futbolista italiano, protagonista de aquel gol que quizás cambió el devenir del Valencia en el año de su centenario al salvar a Marcelino García Toral de su destitución, temporada que terminó con el inolvidable título de Copa frente al Barça de Messi, donó 3.000 kilos de comida tras la dana del 29 de octubre del años pasado.

