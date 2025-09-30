En directo, Valencia CF-Real Oviedo

19:47

Cristiano Piccini, homenajeado hoy en Mestalla

Hoy Mestalla homenajeará a Cristiano Piccini, campeón de Copa con el Valencia en 2019, y que se ha retirado recientemente por las lesiones. Ha hablado en DAZN junto a Jaume Doménech: «Realmente agradecido por esta oportunidad. Aquí he vivido los mejores momentos de mi carrera, también los peores como las lesiones. Esta es mi casa y la verdad que tener esta oportunidad estoy eternamente agradecido por el club. He empezado con el boxeo para gastar la energía. Fuimos muy afortunados de vivir esta profesión y llegar a lo más alto. Ahora toca disfrutarlo de otra manera. Ya estoy trabajando en un fondo de inversión holandés, y estamos comprando equipos con el objetivo de tener 20-25 equipos de aquí a cinco años. Soy football advisor y puedo disfrutar de este deporte de otra forma. Jaume mejor compañero imposible, siempre fue un punto firme del equipo, cuando las cosas iban bien y cuando no iban tan bien. Siempre tenía una palabra para todos nosotros y yo también pasé por momentos difíciles y Jaume estaba siempre presente, orgulloso de poder llamarle amigo».

Y esto ha dicho Jaume sobre Piccini: «Guardamos un gran recuerdo de Cristiano y fue un gran compañero para mí. Recuerdo aquel golazo contra el Huesca que nos impulsó a hacer un temporadón. Piccini era un gran compañero y un gran profesional, un ejemplo para todos. Estuvo en grandes momentos del equipo tanto cuando jugaba como cuando no lo hacía. Guardo un gran recuerdo de él».