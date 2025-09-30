En directo, Valencia CF-Real Oviedo

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 7 M30/09 · Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea
Valencia
20:00h.
1
-
0
Real Oviedo
Danjuma (3')
Min. 39
VAL
OVI
Gol! Min 3'
Gol de Danjuma
Valencia
Martes, 30 de septiembre 2025, 20:23
20:37
Minutos ahora de poca cosa en Mestalla. El Valencia controla pero sin crear peligro.
20:30
Lo sigue intentando el Oviedo, ahora con una falta lejana de Colombatto, que se marcha alta. Los carbayones aprietan y Mestalla empieza con el runrún al ver a su equipo bajar el nivel.
20:28
Lo intenta Viñas para el Oviedo en una transición, pero el corte de Gayà salva al Valencia.
20:21
Uy, uy, uy. La ha tenido Ahijado con un disparo lejano y ha salido rozando el palo. Casi el Oviedo.
20:20
Mestalla no falla y entona el 'Peter vete ya'.
20:17
Se acerca ahora el Oviedo, que consigue su primer córner a favor. Eso sí, lo despeja con facilidad por arriba Tárrega de cabeza.
20:15
Minutos de calma ahora para el Valencia, que se encuentra cómodo ante un frágil Oviedo que está sufriendo mucho en Mestalla.
20:10
¡La ha vuelto a tener Danjuma! El neerlandés remató en el área el centro raso de Gayà, pero detiene Aarón con un paradón.
20:06
El centro de Luis Rioja al segundo palo lo remató Danjuma con un disparo acrobático ante la floja marca de Ahijado. Se adelanta rápido el Valencia en Mestalla.
20:04
Importante
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL VALENCIA! MARCA UN GOLAZO ARNAUT DANJUMA DE VOLEA.
20:00
Se coloca Danjuma por banda izquierda con Almeida de mediapunta, como se esperaba.
20:00
Importante
Rueda el balón en Mestalla.
19:57
La afición corea el himno de la Comunitat y los jugadores saltan al césped. El partido dará comienzo en breve.
19:47
Hoy Mestalla homenajeará a Cristiano Piccini, campeón de Copa con el Valencia en 2019, y que se ha retirado recientemente por las lesiones. Ha hablado en DAZN junto a Jaume Doménech: «Realmente agradecido por esta oportunidad. Aquí he vivido los mejores momentos de mi carrera, también los peores como las lesiones. Esta es mi casa y la verdad que tener esta oportunidad estoy eternamente agradecido por el club. He empezado con el boxeo para gastar la energía. Fuimos muy afortunados de vivir esta profesión y llegar a lo más alto. Ahora toca disfrutarlo de otra manera. Ya estoy trabajando en un fondo de inversión holandés, y estamos comprando equipos con el objetivo de tener 20-25 equipos de aquí a cinco años. Soy football advisor y puedo disfrutar de este deporte de otra forma. Jaume mejor compañero imposible, siempre fue un punto firme del equipo, cuando las cosas iban bien y cuando no iban tan bien. Siempre tenía una palabra para todos nosotros y yo también pasé por momentos difíciles y Jaume estaba siempre presente, orgulloso de poder llamarle amigo».
Y esto ha dicho Jaume sobre Piccini: «Guardamos un gran recuerdo de Cristiano y fue un gran compañero para mí. Recuerdo aquel golazo contra el Huesca que nos impulsó a hacer un temporadón. Piccini era un gran compañero y un gran profesional, un ejemplo para todos. Estuvo en grandes momentos del equipo tanto cuando jugaba como cuando no lo hacía. Guardo un gran recuerdo de él».
19:41
Así ha valorado el entrenador del Oviedo, Veljko Paunovic, el encuentro de hoy en Mestalla: «La decisión de aplazar el partido fue correcta, por la gente que estaba afectada. Nosotros nos acoplamos y adaptamos a lo que hay, hemos tenido un día más para prepararnos. Pero la seguridad es lo más importante. Nosotros vamos como siempre con nuestra idea de juego, vamos a tener nuestra propuesta y conociendo al Valencia, intentaremos competir y sumar puntos fuera. Yo creo que va a ser un partido de transiciones y el protagonismo con el balón va a estar repartido».
19:38
Así ha valorado Carlos Corberán, el entrenador del Valencia, el encuentro de hoy ante el Oviedo en la televisión: «Lo más importante era la seguridad, sobre todo del aficionado. Las autoridades entendieron que había que jugar hoy y hemos tenido que adaptarnos para competir al máximo. Ojalá podamos ser protagonistas, el rival hará todo lo posible para que no sea así, ellos son un equipo incómodo y sabemos de la exigencia que tiene este partido. Almeida es un jugador que no ha tenido una pretemporada fácil pero viene entrenando bien, nos puede aportar mucho por dentro y a ayudar a que el equipo juegue mejor».
19:34
Hoy se podrá escuchar por primera vez los comentarios de Jaume Doménech en DAZN, donde se estrena como comentarista tras su retirada. Estas han sido sus primeras palabras en Mestalla: «Es un poquito diferente, pero estoy muy contento de la oportunidad que me da DAZN de estar comentando los partidos del Valencia. Aquí a pie de campo lo voy a pasar mal. Se pasa mal fuera del campo, pero me toca adaptarme a mi nueva vida, y con muchas ganas de aprender. Ha sido una decisión a finales de agosto por unos temas personales que no estaba planteada la situación de dejar el fútbol, de hecho tenía un acuerdo con un club, pero por un tema familiar he dejado esta etapa».
19:25
Hoy podría registrarse uno de los datos de asistencia de público en Mestalla más bajos de la temporada, pero es que el contexto es así: partido entre semana, un martes laborable, tras haber sido aplazado por lluvias y con el tiempo aún gris. Si hay más de 37.000 personas, que fue la cifra más baja del curso pasado, habrá que dar la enhorabuena a la fiel afición valencianista.
19:04
El utillero del Valencia ya ha dejado todo preparado en el vestuario de Mestalla. Los jugadores empezarán en breve los calentamientos, ya que a las 20 horas empieza el partido.
Vestuario preparado ✅#ValenciaRealOviedo#ADNVCF
19:03
Así sale el Valencia, con su once de gala y con un único cambio: entra André Almeida en el centro del campo en lugar de Diego López, que se queda en el banquillo. Esto desplaza a Arnaut Danjuma a la banda izquierda, con Luis Rioja por derecha y Hugo Duro arriba.
⚽ XI INICIAL 🆚 @RealOviedo#ValenciaRealOviedo#ADNVCF
19:02
Así sale el Real Oviedo, con su alineación habitual y con pocos cambios. Colombatto y Dendoncker serán el doble pivote, con Reina actuando como enganche. Las bandas, para Hassan y Brekalo.
⚔️ Nuestro 1️⃣1️⃣ para el partido de hoy ante el @valenciacf ⚽️#ValenciaRealOviedo#VamosOviedo 🔵⚪️#DíadePartido
19:01
Ya tenemos los onces iniciales de ambos equipos, vamos a comentarlos rápidamente.
19:01
⚽️ DÍA DE PARTIDO ⚽️
🆚 @RealOviedo
🏟️ Camp de Mestalla
⏰ 20:00 horas
#ValenciaRealOviedo#ADNVCF
🆚 @RealOviedo
🏟️ Camp de Mestalla
⏰ 20:00 horas
💻 https://t.co/SCfDa1tufU
📻 92.6 FM (Valencia)
🎟️ Entradas: https://t.co/RfSQvrHMJ4
📝 Previa: https://t.co/iFUNnHos1n#ValenciaRealOviedo#ADNVCFpic.twitter.com/pXAgk2QiYJ
19:00
Bienvenidos a esta retransmisión en directo del Valencia CF-Real Oviedo, partido correspondiente a la séptima jornada de Liga, que se disputa en Mestalla y que estaba programado para este lunes a las 21 horas, pero la alerta roja por lluvias ha provocado que se aplace a este martes, a las 20 horas.
Carlos Corberán
4-4-2
Julen Agirrezabala
portero
Dimitri Foulquier
defensa
César Tárrega
defensa
Mouctar Diakhaby
defensa
José Gayà
defensa
Luis Rioja
centrocampista
Baptiste Santamaría
centrocampista
Javi Guerra
centrocampista
Arnaut Danjuma
centrocampista
Hugo Duro
Delantero
Domingos André Ribeiro Almeida
Delantero
Veljko Paunovic
4-3-3
Aarón Escandell
portero
Lucas Ahijado
defensa
Dani Calvo
defensa
David Mota Veiga Teixeira do Carmo
defensa
Rahim Alhassane
defensa
Alberto Reina
centrocampista
Leander Dendoncker
centrocampista
Santiago Colombatto
centrocampista
Haissem Hassan
Delantero
Federico Viñas
Delantero
Josip Brekalo
Delantero
57,2%
VAL
42,8%
OVI
|1
|Goles
|0
|3
|Remates a puerta
|0
|2
|Remates fuera
|2
|0
|Remates al palo
|0
|4
|Asistencias
|2
|6
|Faltas cometidas
|6
