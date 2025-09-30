Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

LaLiga EA Sports Jornada 7 M30/09 · Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea

Escudo Valencia Club de Fútbol

Valencia

20:00h.

1

-

0

Real Oviedo

Escudo Real Oviedo

  • Danjuma (3')

Min. 39

[ALTERNATIVE TEXT]

VAL

[ALTERNATIVE TEXT]

OVI

Gol! Min 3'

Gol de Danjuma

Arnaut Danjuma, en Mestalla. EFE
Directo

En directo, Valencia CF-Real Oviedo

Sigue el minuto a minuto del partido del equipo blanquinegro en Mestalla que se tuvo que aplazar por la alerta roja por lluvias

Minuto a minuto

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:23

Lo más importante

20:37

1-0 | Minuto 38'

Minutos ahora de poca cosa en Mestalla. El Valencia controla pero sin crear peligro.

20:30

1-0 | Minuto 29'

Lo sigue intentando el Oviedo, ahora con una falta lejana de Colombatto, que se marcha alta. Los carbayones aprietan y Mestalla empieza con el runrún al ver a su equipo bajar el nivel.

20:28

1-0 | Minuto 28'

Lo intenta Viñas para el Oviedo en una transición, pero el corte de Gayà salva al Valencia.

20:21

1-0 | Minuto 21'

Uy, uy, uy. La ha tenido Ahijado con un disparo lejano y ha salido rozando el palo. Casi el Oviedo.

20:20

1-0 | Minuto 19'

Mestalla no falla y entona el 'Peter vete ya'.

20:17

1-0 | Minuto 17'

Se acerca ahora el Oviedo, que consigue su primer córner a favor. Eso sí, lo despeja con facilidad por arriba Tárrega de cabeza.

20:15

1-0 | Minuto 15'

Minutos de calma ahora para el Valencia, que se encuentra cómodo ante un frágil Oviedo que está sufriendo mucho en Mestalla.

20:10

1-0 | Minuto 9'

¡La ha vuelto a tener Danjuma! El neerlandés remató en el área el centro raso de Gayà, pero detiene Aarón con un paradón.

20:06

1-0 | Minuto 4'

El centro de Luis Rioja al segundo palo lo remató Danjuma con un disparo acrobático ante la floja marca de Ahijado. Se adelanta rápido el Valencia en Mestalla.

20:04

Importante

1-0 | Minuto 4'

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL VALENCIA! MARCA UN GOLAZO ARNAUT DANJUMA DE VOLEA.

20:00

0-0 | Minuto 1'

Se coloca Danjuma por banda izquierda con Almeida de mediapunta, como se esperaba.

20:00

Importante

¡ARRANCA EL PARTIDO!

Rueda el balón en Mestalla.

19:57

Suena el himno en Mestalla

La afición corea el himno de la Comunitat y los jugadores saltan al césped. El partido dará comienzo en breve.

19:47

Cristiano Piccini, homenajeado hoy en Mestalla

Hoy Mestalla homenajeará a Cristiano Piccini, campeón de Copa con el Valencia en 2019, y que se ha retirado recientemente por las lesiones. Ha hablado en DAZN junto a Jaume Doménech: «Realmente agradecido por esta oportunidad. Aquí he vivido los mejores momentos de mi carrera, también los peores como las lesiones. Esta es mi casa y la verdad que tener esta oportunidad estoy eternamente agradecido por el club. He empezado con el boxeo para gastar la energía. Fuimos muy afortunados de vivir esta profesión y llegar a lo más alto. Ahora toca disfrutarlo de otra manera. Ya estoy trabajando en un fondo de inversión holandés, y estamos comprando equipos con el objetivo de tener 20-25 equipos de aquí a cinco años. Soy football advisor y puedo disfrutar de este deporte de otra forma. Jaume mejor compañero imposible, siempre fue un punto firme del equipo, cuando las cosas iban bien y cuando no iban tan bien. Siempre tenía una palabra para todos nosotros y yo también pasé por momentos difíciles y Jaume estaba siempre presente, orgulloso de poder llamarle amigo».

19:41

Veljko Paunovic también al habla en DAZN

Así ha valorado el entrenador del Oviedo, Veljko Paunovic, el encuentro de hoy en Mestalla: «La decisión de aplazar el partido fue correcta, por la gente que estaba afectada. Nosotros nos acoplamos y adaptamos a lo que hay, hemos tenido un día más para prepararnos. Pero la seguridad es lo más importante. Nosotros vamos como siempre con nuestra idea de juego, vamos a tener nuestra propuesta y conociendo al Valencia, intentaremos competir y sumar puntos fuera. Yo creo que va a ser un partido de transiciones y el protagonismo con el balón va a estar repartido».

19:38

Carlos Corberán habla en DAZN

Así ha valorado Carlos Corberán, el entrenador del Valencia, el encuentro de hoy ante el Oviedo en la televisión: «Lo más importante era la seguridad, sobre todo del aficionado. Las autoridades entendieron que había que jugar hoy y hemos tenido que adaptarnos para competir al máximo. Ojalá podamos ser protagonistas, el rival hará todo lo posible para que no sea así, ellos son un equipo incómodo y sabemos de la exigencia que tiene este partido. Almeida es un jugador que no ha tenido una pretemporada fácil pero viene entrenando bien, nos puede aportar mucho por dentro y a ayudar a que el equipo juegue mejor».

19:34

Debuta Jaume Doménech

Hoy se podrá escuchar por primera vez los comentarios de Jaume Doménech en DAZN, donde se estrena como comentarista tras su retirada. Estas han sido sus primeras palabras en Mestalla: «Es un poquito diferente, pero estoy muy contento de la oportunidad que me da DAZN de estar comentando los partidos del Valencia. Aquí a pie de campo lo voy a pasar mal. Se pasa mal fuera del campo, pero me toca adaptarme a mi nueva vida, y con muchas ganas de aprender. Ha sido una decisión a finales de agosto por unos temas personales que no estaba planteada la situación de dejar el fútbol, de hecho tenía un acuerdo con un club, pero por un tema familiar he dejado esta etapa».

19:25

Asistencia

Hoy podría registrarse uno de los datos de asistencia de público en Mestalla más bajos de la temporada, pero es que el contexto es así: partido entre semana, un martes laborable, tras haber sido aplazado por lluvias y con el tiempo aún gris. Si hay más de 37.000 personas, que fue la cifra más baja del curso pasado, habrá que dar la enhorabuena a la fiel afición valencianista.

19:04

Vestuario preparado

El utillero del Valencia ya ha dejado todo preparado en el vestuario de Mestalla. Los jugadores empezarán en breve los calentamientos, ya que a las 20 horas empieza el partido.

19:03

Valencia CF

Así sale el Valencia, con su once de gala y con un único cambio: entra André Almeida en el centro del campo en lugar de Diego López, que se queda en el banquillo. Esto desplaza a Arnaut Danjuma a la banda izquierda, con Luis Rioja por derecha y Hugo Duro arriba.

19:02

Real Oviedo

Así sale el Real Oviedo, con su alineación habitual y con pocos cambios. Colombatto y Dendoncker serán el doble pivote, con Reina actuando como enganche. Las bandas, para Hassan y Brekalo.

19:01

Alineaciones confirmadas

Ya tenemos los onces iniciales de ambos equipos, vamos a comentarlos rápidamente.

19:01

19:00

¡Hola!

Bienvenidos a esta retransmisión en directo del Valencia CF-Real Oviedo, partido correspondiente a la séptima jornada de Liga, que se disputa en Mestalla y que estaba programado para este lunes a las 21 horas, pero la alerta roja por lluvias ha provocado que se aplace a este martes, a las 20 horas.

Ver más

Alineación y estadísticas

Carlos Corberán

4-4-2

Alineación

Julen Agirrezabala

portero

Dimitri Foulquier

defensa

César Tárrega

defensa

Mouctar Diakhaby

defensa

José Gayà

defensa

Luis Rioja

centrocampista

Baptiste Santamaría

centrocampista

Javi Guerra

centrocampista

Arnaut Danjuma

centrocampista

Hugo Duro

Delantero

Domingos André Ribeiro Almeida

Delantero

Veljko Paunovic

4-3-3

Alineación

Aarón Escandell

portero

Lucas Ahijado

defensa

Dani Calvo

defensa

David Mota Veiga Teixeira do Carmo

defensa

Rahim Alhassane

defensa

Alberto Reina

centrocampista

Leander Dendoncker

centrocampista

Santiago Colombatto

centrocampista

Haissem Hassan

Delantero

Federico Viñas

Delantero

Josip Brekalo

Delantero

Estadísticas

57,2%

OVI

VAL

42,8%

OVI

OVI

1 Goles 0
3 Remates a puerta 0
2 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
4 Asistencias 2
6 Faltas cometidas 6

