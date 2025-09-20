El valencianismo homenajea a Jaume tras su adiós al fútbol

Acompañado de sus hijos, Jaume Doménech ha recibido un pequeño pero emotivo homenaje en la previa del Valencia-Athletic. El exguardameta de Almenara anunció su retirada el ocho de septiembre ... . «El fútbol es mi vida, mi pasión, pero las cosas no siempre suceden como a uno le gustaría. Cuelgo los guantes por una situación de salud de uno de los míos. Mi corazón y los valores que me han formado como persona me dicen que tengo que estar junto a ellos. Siento que ahora tengo que estar cerca de mi familia y no en la distancia», dijo el ex del Valencia.

Más tarde, Jaume, a sus 34 años, desveló que su hija nació con una situación de salud complicada. «Estas dos temporadas he tenido lesiones graves y no he podido estar en el campo lo que me gusta. Como ella estaba mejor habíamos decidido aceptar algunas ofertas del extranjero pero durante el verano surge alguna complicación. La familia no me podía acompañar y entonces la experiencia carece de sentido», añadió.

En su despedida con el Valencia, el de Almenara recibió el cariño de todos sus compañeros y excompañeros, con un papel muy importante de la plantilla, se ganó desde su llegada al club de Mestalla de 2013, el respeto del valencianismo. Especialmente emocionado se mostró José Gayà. El de Pedreguer reconoció el importante papel del guardameta para salir adelante tras sufrir duros reveses por lesiones, en la noche del sábado 20 de septiembre, fue el encargado de entregarle el póster.

Ampliar Jaume emula a Quique tras ganarle la final de Copa al Barça de Messi. REUTERS

Tras recibirlo, Jaume ha realizado numerosos gestos de agradecimiento ante un Mestalla que ha vuelto a corear su nombre. Sus hijos, a los lados, miraban visiblemente sorprendidos por lo que estaba sucediendo alrededor.

El Valencia también ha querido brindar un aplauso para el jugador del Athletic Beñat Prados tras su grave lesión en el ligamento cruzado.