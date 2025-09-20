Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Jaume Doménech, manteado por sus compañeros la temporada pasada. LP

El valencianismo homenajea a Jaume tras su adiós al fútbol

Gayà entrega una lámina al exguardameta que sale al césped acompañado de sus hijos

Lourdes Martí

Lourdes Martí

Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:18

Acompañado de sus hijos, Jaume Doménech ha recibido un pequeño pero emotivo homenaje en la previa del Valencia-Athletic. El exguardameta de Almenara anunció su retirada el ocho de septiembre ... . «El fútbol es mi vida, mi pasión, pero las cosas no siempre suceden como a uno le gustaría. Cuelgo los guantes por una situación de salud de uno de los míos. Mi corazón y los valores que me han formado como persona me dicen que tengo que estar junto a ellos. Siento que ahora tengo que estar cerca de mi familia y no en la distancia», dijo el ex del Valencia.

