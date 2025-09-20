Mestalla no olvida a Valverde

Sólo estuvo 30 partidos en el banquillo del Valencia, pero la huella que dejó entre los aficionados blanquinegros es indeleble. Ernesto Valverde vuelve en la ... noche del sábado a Mestalla en la jornada 5 de LaLiga para intentar sumar tres puntos con su Athletic Club.

A la llegada del autobús del conjunto vasco, la afición que se encontraba en los aledaños del estadio esperando a su equipo, aplaudió a Valverde reconociéndole así su trabajo allá por 2012. Además, el entrenador no estará en el banquillo ya que fue sancionado con cuatro encuentros, no regresará hasta el 4 de octubre, por realizar gestos hacia el colegiado del Sevilla-Athletic.

El conjunto vasco llega a Mestalla con dos bajas importantes: Nico Williams y Beñat, además también ha tenido un par de días menos que el Valencia para preparar el partido ya que esta misma semana jugaron la Champions contra el Arsenal en un choque en el que no pudieron hacer frente al conjunto británico (0-2) en San Mamés.

Por su parte, los de Corberán vuelven a Mestalla tras la dolorosa derrota del pasado domingo contra el Barça. Seis goles que duelen demasiado. Los futbolistas del Valencia, por cierto, han bajado del autobús con rostro muy serio, de concentración, son conscientes de que en la noche del sábado y ante la afición se juegan mucho más que tres puntos.

Para sumar los tres puntos en casa, el entrenador de Cheste ha alineado a Agirrezabala; Gayà, Diakhaby, Tárrega, Foulquier; Santamaría, Javi Guerra; Rioja, Diego López, Dani Raba y Danjuma. Regresan al once por lo tanto Rioja, uno de los jugadores más regulares de la pasada campaña y Raba, quien desde la pretemporada ha demostrado estar a un buen nivel. Valverde intentará lo propio con Unai Simón; Yuri, Paredes, Vivian, Areso; Jauregizar, Galarreta, Sancet; Navarro, Iñaki Williams y Berenguer.