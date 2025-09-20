Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz deja mañana domingo seis horas gratis para usar los electrodomésticos

LaLiga EA Sports Jornada 5 S20/09 · Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias

Escudo Valencia Club de Fútbol

Valencia

21:00h.

0

-

0

Athletic

Escudo Athletic Club

Min. 26

[ALTERNATIVE TEXT]

VAL

[ALTERNATIVE TEXT]

ATH

Tarjeta amarilla Min 19'

R. Navarro ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Danjuma, peleando un balón con Vivian. AFP

En directo, Valencia CF - Athletic Club

Sigue el minuto a minuto del partido del equipo blanquinegro en Mestalla

Minuto a minuto

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:03

21:28

0-0 | Minuto 26'

Vuelve a salvar al Valencia una parada de Agirrezabala, que manda a córner un disparo lejano de Sancet.

Enlace copiado

21:21

0-0 | Minuto 20'

En cambio, unos minutos después, sí llega la amarilla para Navarro del Athletic, por un pisotón a Diakhaby.

Enlace copiado

21:19

0-0 | Minuto 17'

Hay falta de Navarro sobre Diego López por un codazo. Se pide amarilla, pero el árbitro no la ha sacado.

Enlace copiado

21:15

0-0 | Minuto 14'

Mestalla se impacienta y suenan ligeros pitos ante la pasividad del Valencia, que está encerrado atrás sufriendo ante los ataques del Athletic, y cuando recupera el balón, dura muy poco.

Enlace copiado

21:12

0-0 | Minuto 10'

Comete falta Sancet sobre Guerra, en una disputa por el balón. El Valencia respira ante los ataques constantes del Athletic.

Enlace copiado

21:09

0-0 | Minuto 7'

Buena parada de Agirrezabala, en la primera ocasión del partido. El disparo lejano de Sancet se había envenenado al tocar en Guerra, y el portero del Valencia palmea a córner.

Enlace copiado

21:04

0-0 | Minuto 2'

El Valencia se planta con un clásico 4-4-2 con Diakhaby y Tárrega de centrales, aunque en salida de balón Foulquier aparece como tercer central y deja todo el carril para Rioja.

Enlace copiado

21:01

0-0 | Minuto 1'

¡COMIENZA EL PARTIDO EN MESTALLA!

Enlace copiado

20:57

Saltan ya los protagonistas de ambos equipos al terreno de juego. El partido dará comienzo en breve.

20:48

Mestalla no olvida a Valverde

Lourdes Martí  | Valencia

La afición del Valencia aplaude al entrenador del Athletic Club a su llegada al estadio blanquinegro

Enlace copiado

20:46

El DJ 'Wade' está pinchando en directo en Mestalla durante la previa del encuentro.

20:14

20:12

Carlos Corberán apuesta por devolver a Dani Raba y Luis Rioja al once inicial, en detrimento de José Copete y Hugo Duro respecto al último partido ante el Barcelona.

19:58

19:58

19:58

En breve tendremos las alineaciones confirmadas de ambos equipos.

19:57

¡Hola!

Bienvenidos a esta retransmisión en directo del Valencia CF - Athletic Club, partido correpondiente a la quinta jornada de Liga, que se disputa en Mestalla a las 21 horas.

Enlace copiado

Ver más

Alineación y estadísticas

Carlos Corberán

4-4-2

Alineación

Julen Agirrezabala

portero

Dimitri Foulquier

defensa

César Tárrega

defensa

Mouctar Diakhaby

defensa

José Gayà

defensa

Luis Rioja

centrocampista

Baptiste Santamaría

centrocampista

Javi Guerra

centrocampista

Diego López

centrocampista

Dani Raba

Delantero

Arnaut Danjuma

Delantero

Ernesto Valverde

4-2-3-1

Alineación

Unai Simón

portero

Jesús Areso

defensa

Dani Vivian

defensa

Aitor Paredes

defensa

Yuri Berchiche

defensa

Íñigo Ruíz de Galarreta

centrocampista

Mikel Jauregizar

centrocampista

Robert Navarro

centrocampista

Oihan Sancet

centrocampista

Alex Berenguer

centrocampista

Iñaki Williams

Delantero

Estadísticas

33%

ATH

VAL

67%

ATH

ATH

0 Goles 0
0 Remates a puerta 1
0 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 2
0 Faltas cometidas 3

Publicidad

Publicidad

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias En directo, Valencia CF - Athletic Club

En directo, Valencia CF - Athletic Club