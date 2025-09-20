En directo, Valencia CF - Athletic Club

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 5 S20/09 · Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias
Valencia
21:00h.
0
-
0
Athletic
Min. 26
VAL
ATH
Tarjeta amarilla Min 19'
R. Navarro ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Valencia
Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:03
21:28
Vuelve a salvar al Valencia una parada de Agirrezabala, que manda a córner un disparo lejano de Sancet.
21:21
En cambio, unos minutos después, sí llega la amarilla para Navarro del Athletic, por un pisotón a Diakhaby.
21:19
Hay falta de Navarro sobre Diego López por un codazo. Se pide amarilla, pero el árbitro no la ha sacado.
21:15
Mestalla se impacienta y suenan ligeros pitos ante la pasividad del Valencia, que está encerrado atrás sufriendo ante los ataques del Athletic, y cuando recupera el balón, dura muy poco.
21:12
Comete falta Sancet sobre Guerra, en una disputa por el balón. El Valencia respira ante los ataques constantes del Athletic.
21:09
Buena parada de Agirrezabala, en la primera ocasión del partido. El disparo lejano de Sancet se había envenenado al tocar en Guerra, y el portero del Valencia palmea a córner.
21:04
El Valencia se planta con un clásico 4-4-2 con Diakhaby y Tárrega de centrales, aunque en salida de balón Foulquier aparece como tercer central y deja todo el carril para Rioja.
21:01
¡COMIENZA EL PARTIDO EN MESTALLA!
20:57
Saltan ya los protagonistas de ambos equipos al terreno de juego. El partido dará comienzo en breve.
20:48
Lourdes Martí | Valencia
La afición del Valencia aplaude al entrenador del Athletic Club a su llegada al estadio blanquinegro
https://www.lasprovincias.es/valenciacf/mestalla-olvida-valverde-20250920201235-nt.html
20:46
El DJ 'Wade' está pinchando en directo en Mestalla durante la previa del encuentro.
Ambientazo en #Mestalla con @wade_tweet 🏟️🙌#ValenciaAthletic#ADNVCFpic.twitter.com/SmF7aEATV7— Valencia CF (@valenciacf) September 20, 2025
20:14
🦇🙌#ValenciaAthletic#ADNVCFpic.twitter.com/1WDcf1WgzW— Valencia CF (@valenciacf) September 20, 2025
20:12
Carlos Corberán apuesta por devolver a Dani Raba y Luis Rioja al once inicial, en detrimento de José Copete y Hugo Duro respecto al último partido ante el Barcelona.
19:58
🥁 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 🆚 @valenciacf— Athletic Club (@AthleticClub) September 20, 2025
Egurre, lehoiak! #ValenciaAthletic#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/2DmSSqLyJy
19:58
⚽ XI INICIAL 🆚 @AthleticClub#ValenciaAthletic#ADNVCFpic.twitter.com/J8XaQzELS0— Valencia CF (@valenciacf) September 20, 2025
19:58
En breve tendremos las alineaciones confirmadas de ambos equipos.
19:57
Bienvenidos a esta retransmisión en directo del Valencia CF - Athletic Club, partido correpondiente a la quinta jornada de Liga, que se disputa en Mestalla a las 21 horas.
Carlos Corberán
4-4-2
Julen Agirrezabala
portero
Dimitri Foulquier
defensa
César Tárrega
defensa
Mouctar Diakhaby
defensa
José Gayà
defensa
Luis Rioja
centrocampista
Baptiste Santamaría
centrocampista
Javi Guerra
centrocampista
Diego López
centrocampista
Dani Raba
Delantero
Arnaut Danjuma
Delantero
Ernesto Valverde
4-2-3-1
Unai Simón
portero
Jesús Areso
defensa
Dani Vivian
defensa
Aitor Paredes
defensa
Yuri Berchiche
defensa
Íñigo Ruíz de Galarreta
centrocampista
Mikel Jauregizar
centrocampista
Robert Navarro
centrocampista
Oihan Sancet
centrocampista
Alex Berenguer
centrocampista
Iñaki Williams
Delantero
33%
VAL
67%
ATH
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|1
|0
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|2
|0
|Faltas cometidas
|3
|
