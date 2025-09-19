Libertad VCF demanda al Valencia que detalle la deuda

Libertad VCF vuelve a poner a los actuales dirigentes del Valencia en tensión. Si ya los tiene por los recursos presentados al contencioso-administrativo con ... motivo de las licencias y de las fichas urbanísticas, ahora lo hacen con motivo del camino que ha emprendido el club para reactivar las obras del Nou Mestalla como bandera.

Considera este grupo que los números que se barajan «revelan un incremento alarmante de la deuda, hasta el punto de comprometer gravemente el futuro económico del Valencia CF», postura esta que desde dentro de la entidad poco menos que se ningunea. Libertad VCF ha solicitado por escrito unos datos que posiblemente no obtengan respuesta alguna por parte del club. Lo hacen «ante la opacidad constante de los gestores del club, cuyo único interés parece ser favorecer a la familia Lim —y en especial la Directora Financiera, Inmaculada Ibáñez, que vuelve a mostrar una preocupante dejación de funciones— denunciamos que el club se encuentra atrapado en una espiral de endeudamiento basada exclusivamente en ingresos futuros inciertos. Una estrategia irresponsable que ignora la realidad deportiva de un equipo fuera, de manera permanente, de competiciones europeas».

Ante eso han solicitado al Valencia que detalle «la deuda contraída con los distintos acreedores», «los tipos de interés aplicados», «el calendario de amortización y posibles periodos de carencia», y «las garantías comprometidas en nombre del Valencia CF».

La reflexión de Libertad VCF señala que «el club soporta ya más de 600 millones de euros de deuda, con plazos de devolución que en algunos casos se extienden hasta 50 años. Esto supone un riesgo financiero inasumible, que hipotecará no sólo a la presente generación de valencianistas, sino también a las futuras». Y añade por último: «Denunciamos la falta de transparencia y debate sobre el futuro de Mestalla. Se ignoran las múltiples oportunidades que una reforma del estadio actual podría aportar en los planos deportivo, social y económico, mientras se insiste en un «no proyecto» de nuevo estadio en Cortes Valencianas, en los tribunales por sus graves defectos, irregularidades en la concesión de licencias y la aprobación de fichas urbanísticas por parte de responsables políticos en perjuicio del Valencia Club de Fútbol».