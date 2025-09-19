Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El precio de la luz deja este sábado tres horas casi gratis para usar los electrodomésticos
Responsables de Libertad VCF, en una rueda de prensa. J.A.

Libertad VCF demanda al Valencia que detalle la deuda

El colectivo considera que el club soporta ya una carga de más de 600 millones de euros

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:08

Libertad VCF vuelve a poner a los actuales dirigentes del Valencia en tensión. Si ya los tiene por los recursos presentados al contencioso-administrativo con ... motivo de las licencias y de las fichas urbanísticas, ahora lo hacen con motivo del camino que ha emprendido el club para reactivar las obras del Nou Mestalla como bandera.

