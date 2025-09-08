Se retira Jaume Doménech, el portero del último título del Valencia

Jaume Doménech Sánchez (5-11-1990) dejó el Valencia, a sus 34 años, esta última temporada al finalizar su contrato. Tras un verano en el ... que el portero de Almenara se había estado entrenando bajo las consignas de su amigo Luisvi de Miguel, preparador físico del Mallorca y a quien conoce de su etapa en el Mestalla, ha decidido tomar una decisión que le cambia la vida: se retira oficialmente del fútbol profesional, justo un día después de que lo hiciera el que fue su compañero, Cristiano Piccini. El portero del último Valencia campeón, el de la Copa del Rey del centenario en 2019, cuelga los guantes y se despide del deporte.

«Lo primero, creo que es de justicia agradecer a todos los clubes que este verano se han puesto en contacto conmigo y me han mostrado su interés formal para que formase parte de sus proyectos, y por la paciencia que han tenido esperando a que pudiera tomar una decisión definitiva», afirma el propio Jaume en su comunicado de despedida, tras tener que decir que no a ofertas del extranjero, de Arabia y hasta otra de Primera División. «El fútbol es mi vida, mi pasión, pero las cosas no siempre suceden como a uno le gustaría. Cuelgo los guantes por una situación de salud de uno de los míos. Mi corazón y los valores que me han formado como persona me dicen que tengo que estar junto a ellos. Siento que ahora tengo que estar cerca de mi familia y no en la distancia», añade después.

Además, Jaume ha acompañado el anuncio de su retirada con un emotivo vídeo en su perfil de Instagram, narrado por él mismo, en el que se muestran imágenes de su carrera. «Es curioso cómo hay cosas que uno tarda en comprender en toda su profundidad. Hoy, el día que me despido como futbolista profesional, lo entiendo todo. Ahora que echo la vista atrás y veo el camino recorrido, valoro lo que hicisteis por mí. Papá, mamá, Bea, me cuesta encontrar las palabras para agradecer el gesto de generosidad que supone dejarlo todo para ayudarme a cumplir mi sueño. Soy plenamente consciente de lo que sacrificasteis, que dejasteis a un lado vuestras inquietudes, vuestras ilusiones y proyectos para subiros al mío y acompañarme en este camino que hoy termina. No lo olvidaré jamás», comienza diciendo el de Almenara.

Ampliar Jaume Doménech, tras ganar la Copa del Rey con el Valencia en 2019. REUTERS

«A mi compañera de viaje, quiero agradecerle por ayudarme a llegar y a mantenerme tantos años en la élite. Y por darme dos hijos que han podido sentir lo que es el valencianismo desde su nacimiento. Muchas gracias a todos los entrenadores, compañeros, a cada empleado y a los clubes de formación que apostaron y creyeron en mí. Sin todos vosotros, este niño de Almenara no hubiera cumplido sus sueños. Ser valenciano y jugar en el Valencia Club de Fútbol es lo más bonito que hay. Y si a ello le añades haber ganado un título, uno no puede más que sentirse afortunado», prosigue Doménech.

«Pero me gustaría dejar un pequeño legado para los niños que hoy sueñan como lo hice yo. Nací en Almenara y cumplí mi sueño de jugar en el Valencia Club de Fútbol. Vengas de donde vengas, tú puedes lograrlo también. No te rindas, la pasión y entrega te llevarán a tocar el cielo en cualquier ámbito de la vida. Se me acaba el tiempo y hay otras personas a las que también debo mucho. Mi agente, Fede Marco, que me ha acompañado durante toda mi carrera profesional. Y vosotros, mis amigos, seremos hermanos toda la vida. Y para terminar, solo una cosa más. Gracias Valencia Club de Fútbol, y Amunt sempre», sentencia Jaume.