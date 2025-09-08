Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Se retira Jaume Doménech, el portero del último título del Valencia
Jaume Doménech, posando para una entrevista con LAS PROVINCIAS. Jesús Signes

Se retira Jaume Doménech, el portero del último título del Valencia

El guardameta de Almenara, que ganó la Copa del Rey de 2019, decide dejar el fútbol profesional a sus 34 años

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:33

Jaume Doménech Sánchez (5-11-1990) dejó el Valencia, a sus 34 años, esta última temporada al finalizar su contrato. Tras un verano en el ... que el portero de Almenara se había estado entrenando bajo las consignas de su amigo Luisvi de Miguel, preparador físico del Mallorca y a quien conoce de su etapa en el Mestalla, ha decidido tomar una decisión que le cambia la vida: se retira oficialmente del fútbol profesional, justo un día después de que lo hiciera el que fue su compañero, Cristiano Piccini. El portero del último Valencia campeón, el de la Copa del Rey del centenario en 2019, cuelga los guantes y se despide del deporte.

