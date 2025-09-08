Jesús Vázquez ya hace menos intocable a Gayà

Era cuestión de tiempo. Algún día, José Luis Gayà tenía que dejar de ser tan intocable e indiscutible en el Valencia. Así es el ... fútbol. Todas las estrellas tienen sus altibajos, y el inicio de temporada del capitán blanquinegro no ha sido el esperado. El de Pedreguer, en tres jornadas, solo ha podido disputar unos 100 minutos de 270 posibles, ya que en el estreno ante la Real Sociedad fue sustituido en el minuto 79 por Jesús Vázquez, al estar cargado con una tarjeta amarilla y estar sufriendo para parar a los atacantes txuriurdin.

Después, en Pamplona, fue expulsado por roja directa ante Osasuna al minuto 21, en una acción totalmente impropia de un jugador de la talla y el nivel de Gayà. El capitán cometió un error infantil y dejó a su equipo con uno menos, obligando a la entrada de Jesús Vázquez, su relevo natural. El joven lateral valencianista tuvo que ser titular en la tercera jornada ante el Getafe, debido a la sanción que arrastraba Gayà por su expulsión. En total, Jesús Vázquez, recientemente renovado por el club hasta 2028, acumula de momento más minutos sobre el campo que su competidor directo por el puesto, con un total de 234 minutos.

En todo ese tiempo que ha estado sobre el campo, Jesús Vázquez ha sorprendido mostrando un gran nivel, que ha planteado a muchos la duda de si debería mantenerse en el once inicial a pesar de que, tras la vuelta del parón de las selecciones, Gayà ya estará disponible para volver a jugar ante el Barcelona tras cumplir su sanción. El capitán, a sus 30 años, ha empezado a mostrar señales de bajón de rendimiento, que acompañadas de sus lastimosamente habituales problemas físicos, abren la puerta para que este curso 2025-26 sea uno en el que Jesús Vázquez tenga mucho más protagonismo.

Y es que el propio Carlos Corberán ya le echó un capote en rueda de prensa, alabando el buen trabajo de Jesús en los entrenamientos. «Tener una plantilla competitiva para mí es tener más de un jugador en cada posición, de manera que cuando uno no puede jugar por sanción, lesión o rendimiento, haya una alternativa que asegure el nivel. Será el turno de Jesús y tenemos absoluta confianza en que hará un buen partido», dijo antes del duelo ante el Getafe, en el que fue titular. No obstante, esta podría ser la temporada en la que Jesús Vázquez le quite más minutos a Gayà sin lesiones o sanciones de por medio.