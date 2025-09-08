Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Se retira Jaume Doménech, el portero del último título del Valencia
Jesús Vázquez, en un entrenamiento con el Valencia. VCF

Jesús Vázquez ya hace menos intocable a Gayà

El capitán del Valencia se perdió el partido ante el Getafe por sanción y su sustituto dejó muy buenas sensaciones al ser titular

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:26

Era cuestión de tiempo. Algún día, José Luis Gayà tenía que dejar de ser tan intocable e indiscutible en el Valencia. Así es el ... fútbol. Todas las estrellas tienen sus altibajos, y el inicio de temporada del capitán blanquinegro no ha sido el esperado. El de Pedreguer, en tres jornadas, solo ha podido disputar unos 100 minutos de 270 posibles, ya que en el estreno ante la Real Sociedad fue sustituido en el minuto 79 por Jesús Vázquez, al estar cargado con una tarjeta amarilla y estar sufriendo para parar a los atacantes txuriurdin.

