Ferran Torres, KiatLim y Etta Eyong. EFE / J. Signes / LUD
Cayetano a la contra

Kiat Lim, hijo de papá

El presidente del Valencia, sin mérito alguno para el cargo, tacha de «estadio anticuado» a Mestalla, un recinto admirado en el mundo

Cayetano Ros

Cayetano Ros

Valencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:45

El tal Kiat Lim, presidente del Valencia CF, no habrá pisado Mestalla ni una docena de veces. Se le suponen cosas más importantes que ... hacer. Pero tuvo la barra, en la revista Forbes, de tachar de 'anticuado' al querido campo valencianista. «Pasamos de menos de 500 asientos de 'hospitality' a más de 6.500, de un recinto anticuado a un destino moderno capaz de albergar grandes eventos durante todo el años», afirmó Kiat en alusión al previsto traslado en 2027 al estadio de Cortes Valencianas. Es decir, lo esencial para Kiat son los asientos exclusivos y los grandes eventos (¿el Mundial de hamburguesas cuenta?). El fútbol es lo de menos. Llevar seis años fuera de competiciones europeas, menudencias. Y promediar una novena posición en la Liga desde la llegada de Peter Lim, en 2014, frente a la tercera histórica del Valencia, bagatelas. Eso les sucede a algunos hijos de papá millonario cuando les entregan la presidencia de un club centenario, lleno de títulos, con una afición masiva e incondicional y un estadio admirado por tantos: el segundo mejor del mundo para The Telegraph (periódico conservador británico) y entre los 18 más pasionales para France Football (biblia del periodismo deportivo internacional).

