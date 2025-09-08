Kiat Lim, hijo de papá

El tal Kiat Lim, presidente del Valencia CF, no habrá pisado Mestalla ni una docena de veces. Se le suponen cosas más importantes que ... hacer. Pero tuvo la barra, en la revista Forbes, de tachar de 'anticuado' al querido campo valencianista. «Pasamos de menos de 500 asientos de 'hospitality' a más de 6.500, de un recinto anticuado a un destino moderno capaz de albergar grandes eventos durante todo el años», afirmó Kiat en alusión al previsto traslado en 2027 al estadio de Cortes Valencianas. Es decir, lo esencial para Kiat son los asientos exclusivos y los grandes eventos (¿el Mundial de hamburguesas cuenta?). El fútbol es lo de menos. Llevar seis años fuera de competiciones europeas, menudencias. Y promediar una novena posición en la Liga desde la llegada de Peter Lim, en 2014, frente a la tercera histórica del Valencia, bagatelas. Eso les sucede a algunos hijos de papá millonario cuando les entregan la presidencia de un club centenario, lleno de títulos, con una afición masiva e incondicional y un estadio admirado por tantos: el segundo mejor del mundo para The Telegraph (periódico conservador británico) y entre los 18 más pasionales para France Football (biblia del periodismo deportivo internacional).

Etta Eyong, fichajazo. El Villarreal ha tirado de picaresca al final del mercado de fichajes con el traspaso al Levante UD del delantero camerunés Etta Eyong, de 21 años, por tres millones. Como la ficha del jugador pertenecía en un 50% al Cádiz, el club groguet ha vendido muy barato a su joven figura al Levante, pero se reserva una opción de tanteo para recomprarlo. Jugada perfecta si Etta Eyong mete goles en el cuadro granota, el Levante se salva y el Villarreal recupera a un delantero mucho más hecho y cotizado.

Toño y Ferran, profetas en su tierra. El exárbitro internacional Toño Mateu Lahoz, de 48 años, y el delantero del Barça Ferran Torres, de 25, han sido reconocidos, el primero con el nombre del polideportivo de Algímia y el segundo con el del campo de fútbol de Foios, sus lugares de origen. Son figuras insignes: Toño como un árbitro que marcó un época en el arbitraje internacional y Ferran por ser el valenciano con más goles en la selección (con el de anoche, 22), con mucha diferencia respecto al segundo, Paco Alcácer (12). Ferran es, además, el dudocémimo clasificado en la historia de La Roja, solo uno por detrás de Julio Salinas y dos de Sergio Ramos y Alfredo Di Stéfano.

La Vuelta contra el genocidio. El País Vasco se volvió un foco de protestas contra el equipo ciclista israelí durante el paso de la Vuelta Ciclista a España: se suspendió, a tres kilómetros para el final, una etapa que acababa en Bilbao. ¿Sirve para algo? No a corto plazo, pero si hubiera un efecto contagio y el deporte internacional rechazara, de forma unánime, la participación de equipos y deportistas israelíes, quizá la sociedad hebrea actuaría con más fuerza contra el desvarío de su primer ministro, Benjamin Netanyahu, a fin de detener la matanza de civiles en Gaza. El poder simbólico del deporte mueve los corazones.