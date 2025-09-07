Hugo Guillamón: «No le guardo ningún rencor a Corberán, aprendí de él porque es un gran entrenador»

Habla casi como juega. Pausado, con un verbo con sentido común y sin atropellarse en un discurso nada revanchista. A Hugo Guillamón Santamaría (San Sebastián, ... 31-1-2000), futbolista de profesión e ingeniero biomecánico por estudios académicos, la vida le ha cambiado radicalmente en este 2025. Estrenaba paternidad cuando diciembre del año pasado tocaba casi a su fin y unos meses después cerraba definitivamente su taquilla en la ciudad deportiva, después de veinte años de militancia valencianista, para poner rumbo a Split. Dos años de contrato con el Hajduk tiene por delante después de que su declive en el Valencia comenzara curiosamente tras el Mundial de Qatar, donde Luis Enrique le coló de manera un tanto inesperada. Tiene casa ya elegida en Split, ha pasado este fin de semana en Valencia y afronta su primera semana plena de trabajo con el ánimo de debutar ya el sábado que viene con su nuevo equipo.

–Creía, por su condición de internacional y canterano, que esta entrevista nunca se iba a producir en estos términos.

–Eso de jugar en el club de casa, de su ciudad, en el que se ha criado desde pequeño... uno nunca se imagina fuera de ahí.

–Hasta que pasa.

–El fútbol tiene estas cosas y te lleva a tomar estas decisiones por el bien de uno mismo. Hace unos años es verdad que no me lo imaginaba pero ahora toca dar este cambio.

–Queda la sensación de que fue una despedida un tanto extraña para un jugador con más de veinte años de militancia.

–¿Lo dice por parte mía? Al final es el mercado el que marca los tiempos y cuando suceden estas cosas se suelen resolver todo bastante rápido. Yo sí me he despedido de toda la gente, del club, de mis compañeros.

–¿Por qué Split?

–Tenía diferentes opciones en diferentes ligas, en diferentes países pero esta me atrajo mucho desde el primer momento, cuando me presentaron el proyecto. Me hicieron ver toda la confianza que tenían depositada en mí. Me hablaron de cómo es el club, uno de los grandes en Croacia y al que ya conocía.

–Dicen que Split es una ciudad muy pasional futbolísticamente hablando.

–No estaba al tanto de que tenía tanta afición detrás y fue de lo primero que me hablaron. Es bonito representar a un club como éste y a su afición.

–¿Qué busca en concreto Hugo Guillamón en el fútbol desde este momento?

–Busco volver a disfrutar de él, al final todos queremos jugar. En Valencia no estaba teniendo los minutos que yo quería y al final tienes que buscarte la vida. Hay que encontrar una salida para tener esa continuidad que todos queremos. Estoy muy feliz ahora, creo que voy a mejorar mucho y me va a ir muy bien.

–Habla de felicidad, ¿ha pasado por momentos difíciles estos últimos ocho meses?

–Cuando no tienes continuidad se pasan momentos duros, nadie te va a decir lo contrario. Mientras he estado en el Valencia siempre he intentado dar lo mejor de mí, queriendo mejorar y ayudar al equipo. Pero ahora es momento de salir de mi casa... estoy feliz desde que empecé a entrenar con mis compañeros nuevos, me dieron una gran bienvenida y ya lo estoy disfrutando mucho.

–¿Cuándo empezó todo a torcerse para usted?

–En el momento en el que empiezas a perder protagonismo y no participas todo lo que querías... te queda el último año de contrato... y la vez piensas que quizás tengas que salir: Luego llega la pretemporada y es cuando hablas con el míster y con el club y te transmiten su idea, sus planes y debes buscar la mejor solución para todos.

–¿Se hicieron bien las cosas?

–El míster siempre fue muy claro conmigo, tuve varias conversaciones con él y la verdad es que siempre me expresó lo que pensaba y tanto lo que podía conseguir de mí como lo que debía mejorar.

–¿Qué falló para que esa conexión no existiera?

–Son decisiones de los entrenadores y de los clubes. Eso suele pasar.

–A usted le acompañaba un incómodo run run en la grada en la última etapa...

–Yo he ido a Mestalla como aficionado también y he visto que han pitado a mucha gente y van a seguir pitando cuando están descontentos o no están conformes con el equipo o con alguna actuación individual. Pasa en todos lados. Cuando una afición es exigente, es positivo también para el equipo, para crecer y para auto-exigirse.

–¿Le incomodaba?

–No. En mi caso, intentaba siempre hacerlo bien, dar lo mejor de mí. No soy de los que esperan que la gente me critique o me aplauda para reaccionar, al revés. Prefería no darles mucha importancia, intentaba hacer mi trabajo lo mejor posible.

–¿Qué pasó con usted tras el Mundial?

–El Mundial fue un momento importante para mí y para mi carrera. Una experiencia que siempre voy a recordar, el poder vivirlo desde dentro es algo que muy pocos pueden vivir. Es verdad que a la vuelta no conseguí la continuidad que yo esperaba. No conseguí dar el rendimiento que venía dando y empecé a perder protagonismo... son cosas que a veces suceden y que tampoco hay que darle muchas más vueltas.

–¿Qué ve en el Valencia actual?

–Espero una buena temporada. Desde el pasado mes de enero se vio un cambio y creo que hay potencial para no pelear por sufrir o por el descenso, sino aspirar a más arriba. Todavía es pronto y habrá que ver cómo se va desarrollando el equipo con los nuevos fichajes.

–No se ha mojado del todo, ¿hay o no plantilla para pelear por entrar en Europa?

–Ojalá, me alegraría mucho, no sé si hasta ese punto pero es verdad que se han hecho buenos fichajes, pero es muy difícil. Hay muchos equipos que compiten por lo mismo. La liga se ha igualado mucho, cualquier equipo puede ganar a cualquiera y es verdad que últimamente la pelea por llegar a Europa está muy cara. Ya se vio el año pasado equipos como el Rayo, como el Celta, que llevaban tiempo sin pelear por esas opciones y se acabaron metiendo ahí. ¿Por qué no puede el equipo pelear por ello? Pero solo llevan tres partidos, queda mucho.

–Cuando echa la vista atrás, ¿qué entrenador le marcó de lleno?

–Tuve la suerte de cruzarme con muchos en la Academia y muchos me ayudaron, ya no solo profesionalmente sino en mi vida personal. Cuando eres un niño y vas creciendo también necesitas ese tipo de ayuda. Hubo varios que me cuidaron y me apoyaron en esos momentos. He tenido la suerte de cruzarme con grandes profesionales.

–Bordalás adelantó su posición de central a mediocentro.

–De eso siempre se estuvo hablando durante mi etapa de formación pero es verdad que nunca se llegaba a dar el paso definitivo. Bordalás me lo explicó desde el primer día, lo vio claro y me empezó a meter ahí con toda la confianza del mundo. Fue algo que se lo agradezco porque me fue bien.

–¿Se siente realmente más a gusto delante o detrás?

–Me siento muy cómodo en el medio del campo, la verdad. Creo que tengo más influencia en el juego y participo más, pero jugar de central nunca se me va a olvidar, lo llevo también en la sangre.

–¿Va al Hajduk para jugar de mediocentro?

–Totalmente.

–¿Qué le ha sorprendido en su nuevo club?

–El nivel físico y técnico de los jugadores, juegan con mucha intensidad y creo que es algo que me puede hacer mejorar a mí también.

–¿Es verdad ese sentimiento de evitar la Liga española a la hora de elegir nuevo destino?

–Bueno, a ver. Había opciones, como le he dicho pero el hecho de enfrentarme al Valencia hubiera sido un poco raro. Eso sí, también le digo que si al final hubiera habido que jugar en España, pues lo hubiera hecho.

–¿Qué cree que va a echar de menos de aquí?

–Sobre todo la familia, aunque Croacia está bastante bien conectada con Valencia. Y por supuesto el día a día también en el Valencia. Yo disfrutaba de ir a Mestalla, era algo especial para mí.

–¿Y compañeros?

–Después de tantos años haces grandes relaciones, puedo decir que tengo grandes amigos de la plantilla actual. Creo que con todos mantenía muy buena relación.

–¿Qué necesita el Valencia para volver a ser ese equipo que usted ha conocido?

–Sinceramente, creo que tiene mucho potencial la plantilla actual. No es fácil porque el nivel ha subido mucho, pero si consiguen mantener la dinámica que tuvieron el año pasado y logran esa estabilidad, hacerse fuertes en Mestalla y luego fuera de casa, podrán dar un pasito adelante. Se puede ver a un Valencia muy competitivo, con las ideas claras y la gente lo disfrutará mucho seguro.

–¿Le guarda algún rencor a Carlos Corberán?

–No, no, qué va, ni mucho menos. Ya lo he dicho otras veces, a pesar de no haber contado con muchos minutos creo que me sirvió para aprender mucho de él. Considero que es un gran entrenador y al final se vieron los resultados, hay que acordarse cómo le cambió la cara al equipo y cómo mejoró. También le agradezco todo el tiempo que pude trabajar con él, que pude aprender y le deseo todo lo mejor.

–Suena un poco raro que incluso le esté agradecido.

–Al final tengo claro que estas cosas pasan en todos lados y no me va a solucionar nada tener yo ningún rencor, ni al entrenador, ni al club, ni a los jugadores, ni a nadie. Hay que intentar ver en cada momento la parte positiva de las cosas. Creo incluso que me hizo mejorar, que me hizo aprender de él, y también de todo su staff. Disfruté mucho en estos seis meses que pudimos trabajar juntos en el Valencia. Por supuesto que hay cosas que no te gustan y que no todo es siempre súper bonito, pero yo desde luego le deseo lo mejor.

–¿Ha pasado malas noches?

–Cuando tienes la incertidumbre de no saber dónde vas a acabar, cuesta un poco pero yo he intentado sobre todo entrenar bien y estar preparado para cuando me llegue la oportunidad. Lo difícil es esa incertidumbre que se genera.