Guillamón agradece el apoyo de los aficionados en un partido del Valencia en Mestalla. AFP

Hugo Guillamón: «No le guardo ningún rencor a Corberán, aprendí de él porque es un gran entrenador»

Tras veinte años de militancia valencianista, el centrocampista del Hajduk admite que su declive se inició tras el Mundial y ve a la plantilla blanquinegra con opciones de pelear por Europa

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:48

Habla casi como juega. Pausado, con un verbo con sentido común y sin atropellarse en un discurso nada revanchista. A Hugo Guillamón Santamaría (San Sebastián, ... 31-1-2000), futbolista de profesión e ingeniero biomecánico por estudios académicos, la vida le ha cambiado radicalmente en este 2025. Estrenaba paternidad cuando diciembre del año pasado tocaba casi a su fin y unos meses después cerraba definitivamente su taquilla en la ciudad deportiva, después de veinte años de militancia valencianista, para poner rumbo a Split. Dos años de contrato con el Hajduk tiene por delante después de que su declive en el Valencia comenzara curiosamente tras el Mundial de Qatar, donde Luis Enrique le coló de manera un tanto inesperada. Tiene casa ya elegida en Split, ha pasado este fin de semana en Valencia y afronta su primera semana plena de trabajo con el ánimo de debutar ya el sábado que viene con su nuevo equipo.

