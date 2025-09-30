Danjuma, el solidario killer del Valencia de Corberán (pese a fallar un penalti) El delantero del Valencia marca en los primeros compases del partido contra el Oviedo su tercer tanto con la elástica blanquinegra y se marcha ovacionado tras no haber logrado anotar desde los once metros

Lourdes Martí Valencia Martes, 30 de septiembre 2025, 20:37 | Actualizado 21:40h.

Nadie dudaba de la calidad de la calidad de Arnaut Danjuma cuando fichó por el Valencia. Pero sí que es verdad que el ex del Villarreal, por su pasado, arrastraba ciertos fantasmas su rendimiento. Sin embargo, Carlos Corberán ha encontrado en el nigeriano de 28 años su killer (o goleador) particular.

Tres goles en siete partidos, el todavía máximo goleador de la historia del Villarreal en Champions, ha anotado el primer gol del Valencia-Oviedo en la tarde del martes 30 de septiembre en Mestalla (aquí el directo). Tras una gran definición, el de Lagos, que además llegó a coste cero a la ciudad del Túria, se giró para darle las gracias a su asistente: Luis Rioja. El andaluz, con su pierna mala puso un centro que definió a la perfección su compañero.

Danjuma llegó al Valencia ilusionado. Y, sobre todo, sabiendo lo que quería Corberán de él: «Jugué con Raba y he hablado con él. Me ha contado cosas muy buenas. He hablado con el entrenador también, me ha dicho muchas cosas que son importantes. Tiene confianza en mí. Lo valoro mucho, para mí es muy importante, quiero estar cerca del míster y del equipo. El Valencia es un club muy familiar», dijo en una puesta de largo en la que habló de su predisposición a entregarse por la entidad blanquinegra.

«He firmado aquí porque siento que el club quiere crecer, el míster me ha dicho que quiere crecer también. La segunda parte de la temporada pasada las cosas fueron mejor. Este es un club histórico. Estoy aquí para ayudar, voy a dar el máximo y vamos a ver adónde podemos llegar», apuntó.

Pese a su buena actuación, Danjuma no ha logrado marcar desde los once metros. Diakhaby ha recibido un codazo de Reyna y, tras revisarlo en el VAR, el colegiado del encuentro, De Burgos Bengoetxea ha pitado penalti. Lo iba a tirar Pepelu, quien había entrado en el encuentro, pero finalmente ha sido el de Lagos el encargado de lanzar. Pese a fallar, ha recibido una gran ovación de Mestalla al ser sustituido reconociéndole así la grada su entrega durante todo el partido.