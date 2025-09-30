El cartel del Oviedo que emociona al valencianismo «Caemos para levantarnos... juntos», con este texto del conjunto carbayón, se presenta el partido de la tarde del martes en Mestalla aplazado por la lluvia

Lourdes Martí Valencia Martes, 30 de septiembre 2025, 19:16 | Actualizado 19:59h. Comenta Compartir

Durante las últimas horas muchos aficionados del Oviedo han agradecido a través de redes sociales el gesto que tuvo el Valencia cuando ascendió el equipo asturiano. Que el conjunto carbayón es de los más queridos de LaLiga no hay ninguna duda. La mayoría de los seguidores de Primera celebraron el retorno de uno de los de históricos del fútbol nacional a la máxima categoría del fútbol español.

Ante la alerta roja decretada en parte del territorio valenciano, el partido entre Valencia y Oviedo que se iba a celebrar el lunes 29 a las 21 horas en Mestalla fue aplazado a la tarde del martes 30. A las 20 horas arranca en el estadio blanquinegro un encuentro que el club asturiano anunció con una clara referencia ya no estas lluvias, si no a las que arrasaron parte de la provincia aquel fatídico 29 de octubre. «Caemos para levantarnos... juntos», es el lema de un cartel a los que muchos valencianistas han respondido primero por comprensión por haber accedido en todo momento a que se aplazase, pese a que por la tardanza de LaLiga, ya que el domingo ya se sabía que el lunes había alerta roja, la expedición ya estaba en la capital del Túria.

Ellos y algunos aficionados que, o se volvieron a casa o han tenido que ampliar su estancia en Valencia para poder asistir a un partido en el que esperan reeditar la victoria de 1988, la última en Mestalla.

Para el encuentro, Carlos Corberán jugará con Agirrezabala; Gayà, Diakhaby, Tárrega, Foulquier; Santamaría, Javi Guerra; Rioja, Almeida, Danjuma y Hugo Duro.

Por su parte,Veljko Paunović ha alineado a Escandell; Alhassane, Costas, Bailly, Ahijado; Dendoncker, Reina, Ilic; Hassan, Chaira y Rondón. El valenciano Nacho Vidal, por lesión, y una de las leyendas del fútbol español, Santi Cazorla que, el club asegura que no está lesionado por sí que tiene unas pequeñas molestias.