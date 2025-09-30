El IVF solicita a Bruselas 45 días más por la investigación sobre el aval al Valencia La Unión Europea reclama información a los tres clubes implicados en 2009 y el plazo terminaba a final de septiembre

Juan Carlos Valldecabres Valencia Martes, 30 de septiembre 2025, 17:39 Comenta Compartir

Una moratoria de 45 días. Hasta el 15 de noviembre. El Instituto Valenciano de Finanzas ha solicitado a la Unión Europea mes y medio más ... de margen para enviar la documentación requerida por la Comisión que investiga el aval que se concedió a Valencia CF, Hércules y Elche en 2009. En un principio, el plazo para que los tres clubes remitieran el dossier que se les ha solicitado vía IVF finalizaba este martes 30 de septiembre pero tanto los equipos como el propio organismo, dependiente de la Generalitat, han decidido maniobrar en ese sentido con el fin de aportar la información que se les ha solicitado y que, bajo el argumento de la premura de tiempo –coincidiendo con las vacaciones de verano– no les ha dado tiempo a recopilar.

La Comisión Europea remitió el 18 de julio un escrito dirigido a las autoridades españolas notificando la reapertura del proceso de investigación que apuntaba a una ayuda institucional y de la que en su momento se pudieron beneficiar las fundaciones de ambos clubes para la compra de acciones. En el caso del Valencia, la Fundación solicitó a Bancaja un préstamo de 75 millones de euros y posteriormente otro de seis millones que no sólo no pudo devolver sino que tampoco pudo hacer frente a los intereses. El Valencia ha decidido actuar con mucho sigilo sobre este asunto que parecía decididamente enterrado en 2022 tras la última sentencia, pero que ahora mantiene en el aire esos más de 24 millones que se le pueden reclamar. El aval se hizo con Manuel Llorente de presidente del club y Társilo Piles e la Fundación.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión