Társilo Piles, presidente de la Fundación en 2009, entra en la sede. JESÚS SIGNES

El IVF solicita a Bruselas 45 días más por la investigación sobre el aval al Valencia

La Unión Europea reclama información a los tres clubes implicados en 2009 y el plazo terminaba a final de septiembre

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 17:39

Una moratoria de 45 días. Hasta el 15 de noviembre. El Instituto Valenciano de Finanzas ha solicitado a la Unión Europea mes y medio más ... de margen para enviar la documentación requerida por la Comisión que investiga el aval que se concedió a Valencia CF, Hércules y Elche en 2009. En un principio, el plazo para que los tres clubes remitieran el dossier que se les ha solicitado vía IVF finalizaba este martes 30 de septiembre pero tanto los equipos como el propio organismo, dependiente de la Generalitat, han decidido maniobrar en ese sentido con el fin de aportar la información que se les ha solicitado y que, bajo el argumento de la premura de tiempo –coincidiendo con las vacaciones de verano– no les ha dado tiempo a recopilar.

