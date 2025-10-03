Las claves del derrumbe del Valencia ante el Oviedo

Este Valencia de Carlos Corberán presenta varios problemas en situaciones diferentes y momentos del juego. «Con la pelota en los pies tiene problemas ... para sacarla jugada desde atrás. Los equipos rivales recuperan demasiado pronto y quizá a veces demasiado cerca de nuestra portería. Después ya cuando jugamos en campo contrario no tenemos una elaboración combinativa demasiado clara, por eso nos cuesta crear ocasiones de gol y al costarnos crear ocasiones de gol pues nos cuesta hacer gol y eso que contra el Espanyol y contra el Athletic fuimos tremendamente efectivos, porque de dos disparos entre palos, se hicieron dos goles en ambos partidos. Es decir que en general con la pelota en los pies se presenta esos tres problemas: salida de balón desde atrás, juego en campo contrario, creación de ocasiones y goles».

No lo dice cualquiera. Lo dice Fernando Gómez Colomer, leyenda del Valencia y columnista de LAS PROVINCIAS. En su particular análisis de la situación del actual equipo blanquinegro, el futbolista que más veces se ha puesto la camiseta del Valencia en la historia del club tiene claro cuáles son los puntos débiles del equipo, que atraviesa un bache de resultados preocupante que se incrementó con la remontada sufrida ante el Oviedo en Mestalla, tras el penalti fallado por Arnaut Danjuma.

A partir de ahí, sin la pelota en los pies, que es algo en lo que el equipo debería basarse más ya que le cuesta hacer gol, está concediendo demasiado. Está permitiendo que el rival genere demasiado. Incluso equipos como el Getafe o el Espanyol han creado demasiadas oportunidades claras que al final han ocasionado problemas. ¿Qué significa esto? Que el equipo no está presionando bien y no está presionando con claridad. La presión tras pérdida a veces sale y a veces no sale, es más complicada de ejecutar. «Pero lo que es una presión cuando ya estás en repliegue medio o en repliegue intensivo, esa presión individual y colectiva, está siendo errónea, insisto, porque nos cuesta robar la pelota y los rivales hacen bastante más de lo que deberían hacer contra nosotros», comenta Fernando sobre la presión del Valencia.

Y luego, otro de los puntos débiles de este Valencia está siendo la defensa del balón parado. Y es que hay que diferenciar los centros al área de las pelotas paradas. El Valencia defiende bien los envíos a la zona de peligro que vienen de centros laterales, porque ahí el rival no acumula tantos jugadores en el área, y con defensas como César Tárrega o Mouctar Diakhaby que son centrales que van bien de cabeza, casi siempre se suelen solventar los posibles problemas. Pero la cosa cambia en el balón parado, ya sean faltas o córners, porque ahí el rival incorpora muchos más jugadores y ahí Tárrega y Diakhaby no son suficientes.

«También algo que se está poniendo de manifiesto es que hay determinadas situaciones en que no te explicas las marcas adjudicadas. ¿Cómo puede ser que José Luis Gayà sea el marcador de Salomón Rondón? Es decir, este tipo de cosas a veces los entrenadores elegimos unos determinados futbolistas para estar en zona y otros determinados futbolistas para ir a la marca. Creo que tiene que ir gente que vaya más o menos bien de cabeza, sobre todo me fijo en que a los jugadores más altos les marquen los jugadores que mejor van de cabeza de nuestro equipo. Por ejemplo, pues Diakhaby, Tárrega o Hugo Duro, esos serían futbolistas a los que yo asignaría una marca individual en jugadas a balón parado en contra. Por eso digo que todos esos problemas los ha venido arrastrando a lo largo de la temporada», destaca Fernando al respecto.

A pesar de eso, el número de puntos que el Valencia había conseguido hasta jugar contra el Oviedo era bueno. De hecho, una victoria ante los carbayones hubiera impulsado a los de Mestalla a la zona europea, pero no pudo ser. A partir de ahí, ¿qué pasó? «Fue un rival muy débil, empezamos muy bien, hicimos gol muy pronto, pero después yo creo que hubo cierta relajación, cierto conformismo, pensamos que el partido se iba a ganar con facilidad o sin problemas, que ya llegaría el segundo gol y que a partir de ahí, pues bueno, los tres puntos se quedarían en casa sin problemas. Pero no fue así, porque no conseguiste el segundo gol, porque poquito a poco empezaste a llegar mucho menos a la portería del Oviedo, que poquito a poco se animó y pensó que tenía una posibilidad, que podía sacar algo positivo siempre y cuando el Valencia no hiciese el segundo gol y así sucedió», desgrana Gómez Colomer.

Para el exjugador del Valencia, la mala suerte y las deficientes defensas fueron los factores clave. «Como defendemos mal el balón parado, pues nos vino el gol del empate y el segundo ya fue una chamba y una casualidad, que yo creo que sinceramente son situaciones negativas que se te dan cuando parece que el partido es un desastre y que estás haciendo todo absolutamente mal, o sea que yo creo que fue eso lo que sucedió. El equipo pocas veces controla el juego y los rivales nos hacen mucho más de lo que nos deberían hacer», comenta Fernando.

Otro de los temas candentes tras la derrota ante el Oviedo fueron las palabras de Corberán, en las que señaló a varios jugadores con nombres y apellidos. «La evolución del fútbol nos ha llevado a una situación en la que si criticas públicamente a los futbolistas y encima das nombres a nivel particular, vas a empezar a tener problemas si no los tenías ya, y si los tenías se van a acrecentar. Por lo tanto, creo que fue un momento en el que el entrenador perdió el control y no debió realizar ese tipo de declaraciones. Es decir, yo creo que a un jugador se le puede criticar. El jugador es el que ejecuta y si mis órdenes son las adecuadas, entonces, ¿por qué al jugador no se le puede criticar si no ha hecho lo que se le pedía?», dice Gómez Colomer al respecto.

Para Fernando, lo que está claro es que el cuerpo técnico y el equipo, de momento y con siete partidos disputados, todavía no ha encontrado soluciones a los problemas que está demostrando. «La situación debe ser tensa. Espero mucho diálogo por parte del entrenador con el grupo en general y con determinados futbolistas en particular. Que destensionen la situación que ahora mismo seguro se debe haber creado y esperar que lleguen resultados positivos pronto, porque eso sería lo mejor para que la situación tratase de volver a la normalidad. Pero a nivel futbolístico y hablando de cuestiones futbolísticas, el equipo necesita mejorar todas esas cosas para que su probabilidad de éxito sea mayor», sentencia la leyenda del Valencia en su análisis para LAS PROVINCIAS.