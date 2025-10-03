Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto entrega 2.547.424,69 euros este jueves a un único jugador
Hassan, desbordando a Almeida y Gayà. EFE

Las claves del derrumbe del Valencia ante el Oviedo

Fernando Gómez Colomer analiza para LAS PROVINCIAS los puntos débiles del equipo de Carlos Corberán: «Con pelota hay tres problemas: salida de balón desde atrás, juego en campo contrario y creación de ocasiones»

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 01:07

Comenta

Este Valencia de Carlos Corberán presenta varios problemas en situaciones diferentes y momentos del juego. «Con la pelota en los pies tiene problemas ... para sacarla jugada desde atrás. Los equipos rivales recuperan demasiado pronto y quizá a veces demasiado cerca de nuestra portería. Después ya cuando jugamos en campo contrario no tenemos una elaboración combinativa demasiado clara, por eso nos cuesta crear ocasiones de gol y al costarnos crear ocasiones de gol pues nos cuesta hacer gol y eso que contra el Espanyol y contra el Athletic fuimos tremendamente efectivos, porque de dos disparos entre palos, se hicieron dos goles en ambos partidos. Es decir que en general con la pelota en los pies se presenta esos tres problemas: salida de balón desde atrás, juego en campo contrario, creación de ocasiones y goles».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma que el cuerpo calcinado es el de Bea Guijarro
  2. 2 «Queremos que se haga justicia, no me creo que Bea subiera en chanclas a la montaña»
  3. 3 Quevedo cancela su concierto de hoy en Valencia
  4. 4 La última imagen de Bea
  5. 5

    Disney busca trabajadores en Valencia
  6. 6

    La red de narcos sobornó a altos cargos portuarios para infiltrar a más estibadores y camioneros
  7. 7 Una inmobiliaria de Valencia transforma una guardería en 12 apartamentos de hasta 170.000 euros
  8. 8

    Mascarell revienta el pleno de Les Corts por su rifirrafe con la diputada con Síndrome de Down
  9. 9

    ¿Por qué renuncia Fabuel a confeccionar el segundo traje de la corte infantil?
  10. 10

    Juan Manguán, el hombre que nunca se jubilará: 77 años y al pie de su taller en el corazón del Carmen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las claves del derrumbe del Valencia ante el Oviedo

Las claves del derrumbe del Valencia ante el Oviedo