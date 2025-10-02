La doble revancha que busca Danjuma ante el Girona El delantero neerlandés del Valencia se enfrenta este sábado al equipo en el que estuvo la temporada pasada, donde no brilló y ante el que querrá desquitarse de su penalti fallado en Mestalla

Marc Escribano Valencia Jueves, 2 de octubre 2025, 11:15

Arnaut Danjuma está llamado a ser el jugador estrella del Valencia. Por calidad y talento lo es, y así lo está demostrando, con tres goles en siete partidos de Liga que lleva con la camiseta blanquinegra. Una cifra que no está nada mal para el poco tiempo que lleva en el club de Mestalla, pero que llama la atención si la comparamos con los números que firmó la pasada temporada.

Y es que cabe recordar que Danjuma jugó el curso pasado cedido en el Girona, con el aliciente de disputar la Champions League con el conjunto catalán. No obstante, su rendimiento en Montilivi dejó mucho que desear para las expectativas que se generaron con su fichaje, ya que en los 34 partidos oficiales que disputó, únicamente marcó tres goles (Arsenal en Champions, Barça y Valladolid en Liga). Sí, la misma cifra que lleva ya como valencianista.

Para más inri, Danjuma se vuelve a cruzar con el Girona este fin de semana. Y es que este sábado el Valencia viaja a Montilivi (16:15 horas), un partido que será especial para el delantero neerlandés, que tendrá ante sí una doble oportunidad de revancha personal. Primero, la más evidente: la de la 'ley del ex', esa que dice que cuando un exjugador de un club se vuelve a ver las caras con ese equipo con otra camiseta, marca siempre.

Danjuma, por su carácter díscolo y su olvidadizo sacrificio defensivo, no terminó de encajar con Míchel Sánchez, el entrenador del Girona, que a final de temporada optó por dejarle en el banquillo y no contar con él como titular cuando el equipo catalán se jugó la salvación. De hecho se hizo muy viral una reacción que tuvo el técnico en un gol encajado que surgió de una pérdida de balón de Danjuma al jugarse un regate en una jugada individual innecesaria cuando tenía un pase fácil cerca.

Es por eso que se espera que Danjuma juegue extramotivado este sábado ante el Girona, con ese hambre interno de querer demostrarle a su exequipo y a su exentrenador de que se equivocaron con él y no le trataron como merecía un jugador de su talla, algo que parece que Carlos Corberán sí que está sabiendo manejar. No obstante, ante el Oviedo, el neerlandés erró un penalti que a la postre podía haber servido para ganar el partido, ya que los carbayones remontaron tras su fallo.

De ahí la segunda revancha personal que tendrá Danjuma en el partido de Montilivi, la de resarcirse de su error, del que asumió toda la culpa en sus declaraciones postpartido. Las cifras desde los once metros no son positivas para el neerlandés, que en su carrera ha lanzado diez penas máximas, convirtiendo la mitad, es decir, cinco, firmando así un 50% de efectividad. El último penalti que anotó data del 17 de octubre de 2022, es decir, hace casi tres años, cuando militaba en el Villarreal y anotó ante Osasuna. Durante su funesta cesión en el Girona no lanzó ningún penalti, tarea habitualmente encargada para un veterano como Cristhian Stuani.