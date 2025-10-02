Thierry aprieta para recuperar el puesto que perdió ante Foulquier

Marc Escribano Valencia Jueves, 2 de octubre 2025, 09:44 Comenta Compartir

En este Valencia hacen falta cambios. Algo debe modificarse, porque intentar una y otra vez lo mismo esperando un resultado diferente no suele funcionar. Ya van varios derrapes en este inicio de temporada, y el último de la derrota ante el Real Oviedo en Mestalla ha encendido todas las alarmas en el valencianismo, que demanda a Carlos Corberán algo diferente y distinto para conseguir que el equipo gane partidos.

Poco margen de maniobra tiene ya el técnico, puesto que el mercado de fichajes está cerrado y tiene que trabajar con la plantilla que tiene. A partir de ahí, tiene todas las posiciones dobladas, y en teoría, el equipo de este año tiene mucho más fondo de armario y no existe un salto de calidad tan grande entre los teóricos titulares del once de gala y los teóricos suplentes del banquillo, por lo que puede haber rotaciones y alternancias.

Uno de los futbolistas que ha empezado jugándolo todo es Dimitri Foulquier, un jugador que genera siempre opiniones dispares entre la afición: unos lo idolatran por su sacrificio y despliegue físico, mientras que otros lo critican por su escasa calidad con el balón en los pies y su, a veces, deficiente toma de decisiones. El guadalupeño ha disputado las siete jornadas de Liga enteras, es decir, 630 minutos sobre el césped. Y su físico parece haber dicho 'basta', puesto que desde hace unas semanas arrastra unas molestias musculares que ya hicieron que se ausentara en un par de entrenamientos por precaución.

El Valencia le ha pasado pruebas médicas a Foulquier para comprobar su estado, y valorar si el jugador debe parar para recuperarse y evitar una lesión mayor. A la espera de los resultados, se barrunta ya la posibilidad de que haya un cambio en el lateral derecho del Valencia, sea o no sea una lesión lo que surja de los exámenes físicos del guadalupeño. Y ahí aguarda Thierry Rendall, a la espera de su oportunidad para volver a recuperar el puesto que, en teoría, era suyo.

El portugués cayó gravemente lesionado hace cosa de un año, sufriendo una rotura del ligamento cruzado. Tras una dura recuperación, ya ha podido disputar dos partidos esta temporada: 26 minutos ante el Barça y 30 frente al Espanyol, ambos como suplente saliendo en la segunda parte. Si finalmente Foulquier tiene que parar, Thierry está listo para asumir la responsabilidad de tener que jugar de inicio, aunque también es una incógnita si su ritmo competitivo da para aguantar los 90 minutos completos del tirón.

Por tanto, este sábado, a partir de las 16:15 en Montilivi, el Valencia podría presentarse ante el Girona con Thierry en el once inicial, en el puesto de lateral derecho. Bien sea por un tema de lesión de Foulquier o porque Corberán quiera darle un soplo de aire fresco al equipo con una nueva cara, se espera que tarde o temprano el portugués regrese al once inicial, ya que por jerarquía y proyección futura, el jugador está llamado a ser importante en este Valencia, como lo estaba siendo hace un año antes de su funesta lesión de rodilla. Mientras, el luso aprieta en todos los entrenamientos de la Ciudad Deportiva de Paterna para convencer al técnico.