Militao, con una camiseta en oporto a los afectados por la dana. afp

El Valencia visitará al Real Madrid en el aniversario de la dana

El partido de la Jornada11 que enfrentará al equipo de Corberán contra el de Xabi Alonso se disputará en el Bernabéu el sábado 1 de noviembre a las 21 horas

J Bermejo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:12

LaLiga ha dado a conocer este miércoles los horarios de la Jornada 11 de Primera. El Valencia visitará el Bernabéu en el primer partido que jugará tras el primer aniversario de la dana. El encuentro donde los de Corberán visitarán al equipo de Xabi Alonso se jugará el sábado 1 de noviembre a las 21 horas, tres días después de que se cumpla el primer año de la trágica barrancada y riada que asoló la provincia de Valencia. Tras la tragedia, uno de los homenajes más emotivos realizados fuera de la Comunitat se produjo precisamente en el Bernabéu, donde se desplegó una Senyera gigante en una de las tribunas y se puso por megafonía el himno valenciano.

Antes de se partido. el Valencia está obligado a reaccionar en los tres partidos que le restan de octubre tras la derrota ante el Oviedo en Mestalla que ha tenido como efecto que comiencen las dudas sobre el proyecto de esta temporada. Serán, además, tres citas complicadas puesto que en las dos salidas (Girona y Alavés) los valencianistas pueden asomarse a la parte baja en caso de no sumar y también tendrán que afronta el derbi contra el Villarreal en Mestalla, el sábado 25 de noviembre.

