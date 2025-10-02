Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Bonoloto de hoy miércoles: tres acertantes se reparten 180.000 euros
Corberán vivió el día del Oviedo la noche más amarga en Mestalla, más quizás que el 0-5 del Barça en los cuartos de final de Copa la temporada pasada. VCF

El momento más crítico de Corberán

La explosión de Mestalla es la culminación a un juego que despierta dudas desde la primera jornada| El técnico tiene un nuevo fuego que apagar: erró en su última rueda de prensa al citar a varios jugadores aunque aclara que no quiso señalarlos

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:23

Mestalla ha decidido que a Carlos Corberán se le ha terminado la bula que se ganó con todo merecimiento la temporada pasada cuando salvó al ... Valencia de la peor de las ruinas. El técnico de Cheste vive desde que terminó el fiasco de partido contra el Oviedo el momento más bajo como militante valencianista. Más posiblemente que el daño que le pudieron hacer los 18 goles recibidos contra el Barça en tres capítulos. Con la misma contundencia que la grada le subió a los altares por esa fantástica segunda vuelta que realizó el curso pasado, se le señala ahora como máximo responsable del desaguisado de un equipo que vuelve a instalarse en la 'zona Meriton' por excelencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga si el cuerpo calcinado hallado en una montaña de Oliva es el de Bea
  2. 2

    %uFEFFLa habitación secreta de los narcos del puerto de Valencia con mando a distancia y en un chalé de lujo
  3. 3

    Jorge Fabuel renuncia a la confección del segundo traje oficial de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte
  4. 4

    Pintadas acusando de «chivato» a un empresario por la caída del cártel del puerto de Valencia
  5. 5 Asesinan a tiros a Miguel de la Mora, el estilista de las famosas
  6. 6

    Particulares venden pisos en Valencia por hasta 448.000 euros con el okupa dentro
  7. 7 Un indigente mata a otro al apuñalarlo con un paraguas tras discutir en el centro de Valencia
  8. 8

    Estafadores embaucan a madres de Valencia por el móvil: «Mamá, ponme 8.000 euros en el banco. Mi gestor te llama»
  9. 9

    La dana y un fondo proisraelí apuntillan el Som de la Terreta
  10. 10

    El papel residual de Tragsa el día de la dana: llevar comida al centro de Emergencias y a los bomberos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El momento más crítico de Corberán

El momento más crítico de Corberán