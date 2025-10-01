El bonito gesto de Pepelu con Danjuma El centrocampista de Denia parecía destinado a tirar el penalti del Valencia, pero en un acto de generosidad lo cedió al goleador de la noche

Eric Martín Valencia Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:21

No es lo normal ver acciones y gestos como uno de los acontecidos anoche en el estadio valencianista. A veces, impregnados por su espíritu egoísta, los futbolistas tratan de incrementar sus registros individuales particulares en detrimento del posible beneficio colectivo. En otras ocasiones, con la cabeza más fría o según qué protagonistas, se toman decisiones más serenas y todo se basa en la gestión del momento. Y este segundo caso es lo que dio lugar en la acción del penalti a favor del Valencia.

Tras señalar el árbitro el punto de los once metros por el codazo sobre Diakhaby al ejecutarse un córner, todas las expectativas y miradas estaban focalizadas en quién iba a ser el lanzador. Sobre el guión, había en el campo varios jugadores teóricamente marcados a llevar esa responsabilidad. Pepelu era uno de ellos. Así parecía que iba a ser finalmente, porque el centrocampista cogió el balón desde bien pronto. Pero nada más lejos de la realidad.

Instantes previos tras la retirada de los jugadores del Oviedo, hubo un breve intercambio de palabras entre el futbolista de Denia y Danjuma. Fue más que suficiente para que el neerlandés recibiera el esférico. Pepelu no dudó en cedérselo. Así, el goleador de la noche y pichichi improvisado del Valencia en estas últimas jornadas, tendría la ocasión de anotar un doblete y fijar un 2-0 que, a la postre, hubiera significado prácticamente definitivo.

Desgraciadamente para los intereses blanquinegros, no fue así. Pese al intercambio de roles y ser la primera vez que Danjuma actuaba como ejecutor en el Valencia, el portero Aarón Escandell adivinó sus intenciones. El de Carcaixent mantuvo con vida a su equipo que, para más inri, después terminaría confirmando la remontada en un estadio severamente complicado. Tras ser sustituido, Danjuma se lamentaba y desde su asiento en el banquillo extendió sus brazos en una señal a modo de perdón al graderío por haber fallado ese penalti que fue tan determinante. Casualmente, la última vez que el Oviedo visitó territorio valencianista, los locales erraron un penalti. En aquel momento, Mendieta ejerció como el lanzador.

Danjuma formalizó esta pena máxima con desacierto. Asumió así un rol que iba en consonancia distinta a la pasada temporada. Entonces el Valencia dispuso de cinco penaltis a favor, si bien el reparto estuvo repartido. Precisamente, Pepelu se encargó de dos de ellos, ambos transformados. También Luis Rioja materializó un par, mientras que Hugo Duro culminó el restante.