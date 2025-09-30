El héroe del Oviedo llora en Mestalla: «Son más que tres puntos por la situación que se vivió ayer»

Si hubo un claro 'MVP' en el partido que enfrentó al Valencia con el Real Oviedo, ese fue el valenciano Aarón Escandell. El portero del ... equipo carbayón fue el héroe de los visitantes al mantener con vida a su equipo gracias a sus constantes paradas, especialmente la del penalti que le detuvo a Arnaut Danjuma en el final del partido y que abrió la puerta a la remontada.

Al finalizar el encuentro, las cámaras se centraron en él, y se le pudo ver visiblemente emocionado con lágrimas en los ojos tras conseguir una complicadísima victoria. «Representan el duro trabajo del equipo, porque nos lo merecíamos de otros partidos. Hoy hemos recibido esa recompensa, y sobre todo por el trabajo del portero, que no es una situación fácil, no siempre puedes jugar, y después de un largo trayecto y trabajo, se disfrutan mucho estos momentos», dijo Aarón.

Preguntado por la acción de la parada del penalti, aseguró que se la jugó a un costado y le salió bien. «Al principio pensaba que iba a tirar Pepelu pero luego ha sido Danjuma. Yo iba a ir con todo a ese lado, y si me lo marcaba pues no me quedaba otra que darle la enhorabuena», dijo. Eso sí, para el valenciano fue un partido especial, por todo lo que se vivió en la previa con el aplazamiento por la alerta roja de lluvias. «Son más que tres puntos, por la situación que se vivió ayer, estuvimos todo el día en el hotel, aunque nos alegra que no ocurriera nada pese a la alerta, pero esto ahora sabe mucho mejor con la victoria», sentenció Aarón.