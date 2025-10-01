La increíble racha valencianista que rompe el Real Oviedo

Cuando todo parecía encarrilado hacia un nuevo triunfo, de golpe y porrazo la ventaja se esfumó. Es más, el Valencia terminó sucumbiendo y se vio ... superado por el Real Oviedo en apenas un impás de tres minutos, tiempo más que suficiente para dar la vuelta al marcador y confirmar un bochorno en Mestalla. Los de Corberán se habían acostumbrado a salir reforzados en casa y hacer de Mestalla un fortín. La tercera victoria seguida asomaba, algo que no ocurre desde 2020, pero el rival merced a esa remontada también puso fin a una racha que se extendía.

No es habitual que un equipo visitante salga con los tres puntos de Mestalla, si bien durante las últimas campañas el filtro es mas extensible. Tampoco lo es perder después de haber tomado las riendas en el marcador. Pero el Real Oviedo obtuvo ambos hitos de prestigio. Hacía siete meses exactamente que el Valencia no vivía algo así, en un encuentro que ciertamente podía tener más justificación. Fue contra el Real Madrid, con idéntico resultado. Y además, en un encuentro con el que se encuentran ciertos paralelismos. Porque después de anotar el 1-0, que rubricó Hugo Duro, en esos minutos finales de la contienda los de la capital dieron la vuelta a la tortilla. En el 85' y 96', Modric y Bellingham respectivamente anotaron los goles de la victoria madridista, todo y que poco antes Vinícius Junior había sido expulsado.

No por poco habitual, no fue la única vez que el Valencia había tirado al traste una ventaja durante la pasada temporada. Las Palmas también siguió ese camino en semanas previas al Madrid. Un 21 de octubre de 2024, Álex Muñoz, Fábio Silva y Moleiro contrarrestaron el penalti inicial anotado por Pepelu, maquillado a posteriori por Tárrega. Y el Barça, con un doblete de Lewandovski, calcó el desenlace en la jornada inicial de Liga. En ambos casos fue con Rubén Baraja en el banquillo, mientras que Corberán ya iguala a su predecesor.

Ese pasado curso existen esos tres precedentes. No obstante, no es lo habitual. Durante todo el campeonato 2023-24, no se vio ninguna remontada en contra en Mestalla en el campeonato doméstico. El anterior episodio se remonta a un lejano 11 de febrero de 2023, día en que el Athletic Club doblegó al conjunto que dirigía Voro de forma interina y que Nico Williams y Sancet secaron tras marcar Samu Castillejo en primera instancia.