El Real Oviedo celebra un gol en Mestalla. EFE

La increíble racha valencianista que rompe el Real Oviedo

El equipo de Corberán, que estaba haciendo un fortín de Mestalla, sufre una remontada en contra mucho tiempo después

Eric Martín

Eric Martín

Miércoles, 1 de octubre 2025, 09:35

Cuando todo parecía encarrilado hacia un nuevo triunfo, de golpe y porrazo la ventaja se esfumó. Es más, el Valencia terminó sucumbiendo y se vio ... superado por el Real Oviedo en apenas un impás de tres minutos, tiempo más que suficiente para dar la vuelta al marcador y confirmar un bochorno en Mestalla. Los de Corberán se habían acostumbrado a salir reforzados en casa y hacer de Mestalla un fortín. La tercera victoria seguida asomaba, algo que no ocurre desde 2020, pero el rival merced a esa remontada también puso fin a una racha que se extendía.

