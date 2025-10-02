Parejo se disculpa tras su pifia en la Champions: «Estoy jodido, pero lo volvería a hacer» El excapitán del Valencia perdió un balón en el centro del campo que provocó que el Villarreal encajara un gol al contragolpe de la Juventus

Marc Escribano Valencia Jueves, 2 de octubre 2025, 10:14

El excapitán del Valencia, Dani Parejo, fue protagonista este miércoles en la Champions League, pero no de la forma que le hubiera gustado seguramente. De sus botas nació un gol, pero del equipo al que se enfrentaba, la Juventus. El error en el pase del centrocampista del Villarreal provocó el tanto de Francisco Conceição, que puso el 1-2 en el marcador de La Cerámica, aunque los groguets consiguieron empatar en los últimos minutos para rascar un empate (2-2).

El veterano futbolista madrileño tenía el balón en el centro del campo, y dio un pase atrás relativamente sencillo hacia su compañero Renato Veiga, pero la potencia con la que envió el esférico no fue la ideal y el delantero portugués de la Juventus lo interceptó, generando un contragolpe frenético que él mismo finalizó con un golazo para confirmar la remontada del equipo italiano en Vila-real.

Al finalizar el partido, muchos aficionados groguets criticaron a Parejo por esta acción, achacándole su pasividad y su parsimonia a la hora de generar el juego desde el centro del campo, algo que los aficionados del Valencia recordarán, puesto que más de una vez le pasó algo similar en Mestalla. Es por ello que el propio Parejo salió a hablar tras el encuentro, pidiendo perdón a los seguidores del submarino amarillo con su habitual sinceridad: «Estoy un poco jodido por la jugada y mi balón perdido. Esta forma de jugar nos da mucho más de lo que nos quita, pero somos humanos. Pido perdón a los compañeros, ha sido un balón perdido y un gol».

El centrocampista de 36 años sigue siendo de la confianza del también exvalencianista Marcelino García Toral, que sigue apostando por él en sus alineaciones con el Villarreal, aunque esta temporada tiene mucha competencia en la medular con jugadores como Thomas Partey, Pape Gueye o Santi Comesaña, por lo que está jugando menos. Eso sí, el Villarreal, al jugar tres competiciones, hace rotaciones y todos acaban participando, motivo por el cual Parejo fue titular en la Champions.

No obstante, el error ante la Juventus no frena a Parejo, que insiste en que seguirá jugando de la misma forma, que es la que le ha llevado a ser el jugador que ha sido. «Siempre daré la cara, pediré el balón y quizás lo pueda volver a perder, pero lo volveré a hacer porque es mi personalidad y por eso me han traído aquí. En todo caso muy orgulloso de la remontada del equipo», afirmó el excapitán del Valencia, que también se quejó del primer gol de la Juventus.

«El gol de Gatti de chilena no sé si es juego peligroso. Es interpretación del árbitro como el codazo al final de Cardona, pero bueno. 2-2 y es lo que queda. Ahora a pensar en Madrid, un partido bonito y especial que solo ha perdido un partido y estamos nosotros también en buena dinámica. Luego Champions y Betis. Vamos partido a partido», sentenció.