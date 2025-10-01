El Submarino sale a flote en el descuento

Javier Varela Miércoles, 1 de octubre 2025, 22:59 | Actualizado 23:20h. Comenta Compartir

El Villarreal rescató un punto ante la Juventus gracias a un gol de Renato Veiga en un partido que mereció sentenciar en la primera parte, pero que vio perdido tras ser zarandeado por una Juventus brillante en la segunda mitad. La primera de los de Marcelino fue notable, porque saben cuál es el fútbol que mejor rendimiento le proporciona: robar y salir a la contra. Tan sencillo de decir y tan difícil de ejecutar. Pero con esa propuesta de inicio sorprendió a una Juventus que salió pensando que el paso de los minutos le iba a otorgar opciones en el partido.

El Villarreal llegaba al área italiana, pero la precipitación de Pepe evitaba que lo hiciera con más peligro. Un buen pase en profundidad de Parejo a Mikautadze terminó en gol del georgiano -que había perdido el balón tras un choque con Cambiaso- gracias a una asistencia de Pepe. La Vecchia Signora pidió falta, pero el VAR confirmó el tanto. El Submarino había encontrado el camino del gol en una acción marca de la casa. Robo, contra de vértigo y gol. El 1-0 obligó a la Juventus a ser protagonista.

Pedraza, tras una preciosa cabalgada por la banda, puso a prueba a Perin, que tocó lo suficiente para que el balón se estrellara en el palo. Perdonó el Villarreal. En la siguiente jugada el que lo hizo fue la Juventus con un doble remate de McKennie que rechazó Arnau Tenas. El partido se volvió frenético. Yildiz estrelló un remate en Mouriño y de nuevo el meta groguet salvaba el empate de McKenie casi sin querer. La Juve había empezado a controlar el partido y al Villareal le toca defender y esperar una contra. Y la tuvo. Buchanan perdonó tras una preciosa contra entre Gueyé y Pepe que le dio un caramelo al canadiense, pero que este estrelló en el cuerpo de Perin. La primera parte terminó con otra ocasión de Mikautadze y la sensación de que había perdonado el Villarreal.

Villarreal Tenas, Mouriño, Marín, Veiga, Pedraza (Cardona, min. 76), Buchanan (Oluwaseyi, min. 64), Parejo (Moleiro, min. 64), Gueye, Comesaña, Pepe y Mikautadze (Akhomach, min. 76). 2 - 2 Juventus Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso (Rugani, min. 79), McKennie, Locatelli, Cabal (Joao Mario, min. 15), Koopmeiners (Conceiçao, min. 46), Yildiz (Adzic, min. 79) y Jonathan David (Vlahovic, min. 86). Goles: 1-0: min. 18, Mikautadze. 1-1: min. 49, Gatti. 1-2:, min. 56, Conceiçao. 2-2:, min. 90, Renato Veiga.

Árbitro: István Kovács (Rumanía). Amonestó a Cabal, Cambiaso, Akhomach, Kalulu y Conceiçao.

Incidencias: Partido correspondiente a la 2ª jornada de Liga de Campeones disputado en La Cerámica. 20.087 espectadores.

Y cuando se perdona a un gran equipo sueles pagarlo. Igor Tudor metió a Conceiçao en el césped y el partido cambió. Un pase del portugués no lo metió en la red, inexplicablemente, Jonathan David cuando estaba sólo a medio metro de la portería. En la siguiente llegada no perdonó la Juventus y Gatti, con una espectacular chilena en la que pudo hacer algo más Arnau Tenas, puso las tablas en el marcador. El Villarreal notó el golpe y Parejo regaló el segundo a Conceição tras una pérdida impropia del capitán groguet. En apenas 10 minutos, el Villarreal se veía por detrás.

Y pudo ser peor, pero McKenie perdonó de cabeza el 1-3 en una jugada que de nuevo originó Conceição y Jonathan David estrelló en el larguero tras una llegada por banda. La Juventus estaba demostrando todo su potencial en una media hora soberbia. El Submarino ya no podía hacer su fútbol y apeló al balón parado. Y lo encontró cuando ya asomaba el cartel del añadido con un cabezazo de Renato Veiga para arañar el primer punto en la Champions.

