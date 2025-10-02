Una leyenda del Valencia recibirá este domingo el homenaje póstumo que la dana obligó a aplazar Un equipo de exjugadores blanquinegros se enfrentará este fin de semana a un combinado de veteranos de Real y de Montroi para recordar a José Cerveró, fallecido el año pasado

Marc Escribano Valencia Jueves, 2 de octubre 2025, 11:53 Comenta Compartir

El equipo de Leyendas del Valencia se enfrentará este domingo a un combinado de veteranos de Real y de Montroi para rendir un sentido homenaje al exjugador del Valencia José Cerveró, fallecido el pasado 17 de julio de 2024 a los 74 años de edad. El encuentro especial, organizado por los Ayuntamientos de Real y Montroi, se disputará este domingo 5 de octubre, a las 12 horas, en el estadio Vicente Salmerón 'Tico' de Real, situado en el Polideportivo Pepe Cerveró.

Antes del partido, a las 10:15 horas, la comitiva que homenajeará al bravo futbolista saldrá desde el Ayuntamiento de Montroi para dirigirse a la sede la Penya Valencianista Alcalans donde se recordará la figura de Cerveró, ya fallecido tras haberse dedicado en cuerpo y alma al Valencia, club con el que disputó 277 partidos oficiales. Un homenaje por una buena causa, y aplazado por la terrible dana del año pasado.

Cabe recordar que Cerveró falleció el 17 de julio de 2024, pero cuando se le iba a realizar el homenaje por su fallecimiento en noviembre, la terrible dana del 29 octubre arrasó buena parte de la provincia dejando tras de sí 229 fallecidos e infinidad de daños materiales. Así, la Unión Deportiva Vall dels Alcalans perdió, por la dana el año pasado los equipos de informática y de sonido que tenían. Por este motivo, la recolección de entradas para el partido será donada a la escuela de fútbol para que puedan reponer los materiales necesarios.

Por eso, el partido, organizado conjuntamente por los ayuntamientos de Real y Montroi, con la colaboración de la Peña Valencianista Alcalans y la Unión Deportiva Vall dels Alcalans, tendrá un precio de entrada de 5 euros. El equipo de las Leyendas del Valencia contará con la presencia de Juan Sánchez, Tino Costa, Míchel Herrero, Rubén Darío Ciraolo, Fernando Giner o Matías Rubio, entre otros exjugadores del club que irán apuntándose al homenaje. Se espera también la presencia en los actos de Vicente Guillot, presidente de honor de la Asociación, José Manuel Sempere o Miguel Ángel Adorno, además de algunos compañeros suyos como Miguel Tendillo.

Pepe Cerveró, santo y seña del Valencia, nacido el 3 de septiembre de 1949 en Real y formado en las categorías inferiores del Valencia, fue un excepcional lateral izquierdo, de los muchos que la cantera del club ha dado a lo largo de su historia. Cerveró pronto se hizo con la titularidad en el primer equipo, en el que permaneció casi una década, y consiguió adjudicarse los títulos de Copa del Rey (1979), Recopa (1980) y Supercopa de Europa (1980). Al finalizar su carrera como jugador y tras firmar 277 partidos oficiales con el Valencia, llegó a entrenar al Valencia C en Tercera División durante la temporada 1999-00, además de al Alfarp CF, la UD Carcaixent, la UE Mancomunitat y la UD Alzira.