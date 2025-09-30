Brugué confía en que el Levante empiece a puntuar de tres en tres: «Estamos en un momento dulce»

Roger Brugué fue uno de los jugadores más destacados del empate que consiguió el Levante ante el Getafe (1-1), y es que de ... sus botas salió la genial asistencia para que Iván Romero pudiera anotar el tanto que, momentáneamente, puso al conjunto granota por delante en el marcador en el Coliseum. Ya en la Ciudad Deportiva de Buñol y preparando el siguiente encuentro, el capitán levantinista asegura que ante el Getafe «el equipo hizo muy buena primera parte. Empezamos muy bien y se nos puso para poder hacerles daño. No tuvimos esa suerte de meter el segundo y sabíamos que en la segunda parte ellos iban a apretar. El equipo compitió muy bien. He visto muchos partidos en el campo del Getafe y creo que hicimos muy buen partido para llevarnos los tres puntos». El atacante catalán valora el empate como positivo porque «seguimos sumando fuera de casa y seguimos en la buena línea».

Brugui admite que el inicio de la competición «ha sido difícil porque los tres partidos de casa han sido contra el Barcelona, Betis y Real Madrid, que son rivales muy potentes, y hemos jugado muchos partidos fuera». No obstante, el equipo ha ido a más y «estamos en un buen momento, un momento dulce, generando muchas ocasiones, metiendo bastantes goles y hay que seguir en esta línea». «Estamos compitiendo muy bien y sumando, que es lo más importante», señala el delantero.

Tras el encuentro disputado en Getafe, el propio autor del tanto granota, Iván Romero, aseguró que buena parte del gol era de Brugué gracias a su control y posterior asistencia. El de Báscara sonríe, pero lo deja claro: «El gol es suyo porque al final meterla es lo más difícil, pero es verdad que con Iván nos entendemos mucho. Ya hemos marcado algún gol así parecido. Me alegro mucho por él, ahora está en un momento espectacular. Que lo alargue que nos está ayudando mucho».

A nivel personal, Brugui está viviendo su primera experiencia en la máxima categoría y, además, como capitán. «Para mí es un sueño poder estar en Primera División, encima de capitán en este club que tanto quiero y con la responsabilidad que sé que conlleva esto. Es increíble. Estoy muy feliz, creo que nos estamos adaptando muy bien a la categoría y, personalmente, también. Me siento bien, cómodo, fuerte y mentalmente preparado». El Levante se reencontrará este sábado con el Real Oviedo, esta vez, en Primera tras coincidir las últimas temporadas en la categoría de plata. Un encuentro «especial, rival directísimo y fuera de casa otra vez. Hay que seguir como estamos e ir a por los tres puntos», sentencia Brugui.