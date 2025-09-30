Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Roger Brugué, ante el Getafe. EFE

Brugué confía en que el Levante empiece a puntuar de tres en tres: «Estamos en un momento dulce»

«Estamos compitiendo muy bien y sumando, que es lo más importante», destaca el delantero granota tras el empate ante el Getafe, en el que dio una asistencia a Iván Romero

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:31

Roger Brugué fue uno de los jugadores más destacados del empate que consiguió el Levante ante el Getafe (1-1), y es que de ... sus botas salió la genial asistencia para que Iván Romero pudiera anotar el tanto que, momentáneamente, puso al conjunto granota por delante en el marcador en el Coliseum. Ya en la Ciudad Deportiva de Buñol y preparando el siguiente encuentro, el capitán levantinista asegura que ante el Getafe «el equipo hizo muy buena primera parte. Empezamos muy bien y se nos puso para poder hacerles daño. No tuvimos esa suerte de meter el segundo y sabíamos que en la segunda parte ellos iban a apretar. El equipo compitió muy bien. He visto muchos partidos en el campo del Getafe y creo que hicimos muy buen partido para llevarnos los tres puntos». El atacante catalán valora el empate como positivo porque «seguimos sumando fuera de casa y seguimos en la buena línea».

