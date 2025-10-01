Una cláusula pactada por Felipe Miñambres activa la renovación automática de Iván Romero

Cuatro goles en siete partidos disputados en Primera División. Si no se dijera el nombre de quién lleva tales registros, cualquiera pensaría que se trata ... de una de las estrellas de la competición. Pero son los de Iván Romero, sin desmerecerlo en ningún momento, todo lo contrario. Un inicio fulgurante contempla al '9' levantinista, que junto a Etta Eyong está formando una dupla que ahora mismo es la envidia de muchos rivales. Pocos podrían presuponer que el de La Solana se iba a adaptar tan bien a la nueva categoría, ya que lleva la mitad de goles que los anotados hace un año en la división de plata. Olvidados los problemas físicos que le azotaron durante su primera temporada en Orriols, todo el mundo se ha encontrado con una renovación inesperada, que asegura la renovación de Iván Romero, sin necesidad de abordar nuevas negociaciones.

Tras ser reclutado de las filas del Sevilla a cambio de una pequeña compensación económica, que se incrementó con otro plus tras el ascenso, Iván Romero firmó hasta 2026 con el Levante UD, con la posibilidad de ampliar por una campaña más. Al menos eso decía el comunicado oficial del momento. Todo hacía indicar que el jugador estaba ante su teórico último año en Orriols. Pero realmente no era así. Tal y como ha podido conocer LAS PROVINCIAS por fuentes relacionadas con el club levantinista, se ha aplicado una cláusula por el ascenso que venía fijada en su contrato inicial y que le permite alargar su estancia por tres años más, es decir, hasta 2028. Esta entraba en vigor al instante y en cualquier momento en que el equipo hubiese logrado el hito deportivo, con un trienio innegociable y no supeditado a lograrlo un año en concreto.

Felipe Miñambres escondió este as en la manga, que no fue conocido por distintos estamentos del club, y hasta la entrada de la nueva área deportiva no ha trascendido. Es por esta razón que, al no alterar sus condiciones de inicio y no constar de una nueva renegociación con el Levante, Iván Romero se mantuvo como uno de los únicos tres jugadores inscritos en LaLiga en todo momento. Caso contrario hubiese significado volver a sentarse en los despachos y variar lo inicialmente firmado. Al no requerir la intervención de ninguna de las partes, siguió su curso con normalidad, aunque la sombra del exdirector deportivo de Astorga sigue latente, si bien en este caso se resuelve con un hecho satisfactorio para el devenir del club granota.

«Teníamos una cláusula de que, si ascendíamos, tenía tres años automáticos. Muy contento de esa renovación, de seguir aquí en Valencia, en un club que ha apostado por mí. Muy feliz y querido y ojalá sean muchos años más», confirmó también el jugador de viva voz en la rueda de prensa que concedió este miércoles.

Y es que Iván Romero al fin parece haberse asentado con el decano valenciano. Sus números y su estado de forma lo corroboran. «Estoy muy contento a nivel personal. Llevo disputando todos los partidos de inicio. También estoy acertado de cara al gol y muy contento de poder ayudar al equipo y que esos números sean mayores para que haya más alegrías para todos», valora sin fijarse unos números concretos, un hecho que le supondría contar «más presión» y pensando solamente que «lo que sea bueno para mí, será bueno para el equipo».

Además, como jugador de equipo que es, el castellano-leonés se deshace en elogios hacia sus compañeros. Primero con un exsevillista que llegó al mismo tiempo que él, como es Carlos Álvarez. «Está muy a gusto en el equipo y se le ve en el día a día. Es un jugador muy importante, querido y queremos que siga. Es una decisión que deben tomar él y el club». Y, por supuesto, con Etta Eyong, su otro aliado en el frente de ataque. «En el día a día siempre estamos de broma, en el campo se transmite y con una mirada te entiendes. Etta es muy trabajador, eso ayuda mucho al equipo. Trabajamos el uno para el otro, sin egos y eso hará que mejore y yo también», concluyó.