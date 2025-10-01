Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Iván Romero realiza su tradicional celebración de gol. ADOLFO BENETÓ

Una cláusula pactada por Felipe Miñambres activa la renovación automática de Iván Romero

A pesar de que el club había anunciado un acuerdo hasta 2026 más un año opcional cuando fue fichado, el delantero amplió su vinculación con el Levante por tres temporadas al certificarse el ascenso

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:08

Cuatro goles en siete partidos disputados en Primera División. Si no se dijera el nombre de quién lleva tales registros, cualquiera pensaría que se trata ... de una de las estrellas de la competición. Pero son los de Iván Romero, sin desmerecerlo en ningún momento, todo lo contrario. Un inicio fulgurante contempla al '9' levantinista, que junto a Etta Eyong está formando una dupla que ahora mismo es la envidia de muchos rivales. Pocos podrían presuponer que el de La Solana se iba a adaptar tan bien a la nueva categoría, ya que lleva la mitad de goles que los anotados hace un año en la división de plata. Olvidados los problemas físicos que le azotaron durante su primera temporada en Orriols, todo el mundo se ha encontrado con una renovación inesperada, que asegura la renovación de Iván Romero, sin necesidad de abordar nuevas negociaciones.

