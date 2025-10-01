Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El conseller de Emergencias asegura que llamó tres veces al alcalde de Cullera y le exige una rectificación
El Levante celebra un gol. EP

El Levante anuncia un inesperado partido amistoso

El equipo de Julián Calero seguirá perfeccionando cuestiones tácticas durante el parón por compromisos internacionales y se enfrentará el 13 de octubre al Leganés

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:32

De golpe y porrazo, con un anuncio inesperado, el Levante UD ha visto cómo su agenda ahora está todavía más completa. Lo hace tras anunciar un nuevo partido amistoso, que se disputará durante la semana que tendrá lugar el parón por los compromisos internacionales.

El Leganés es el rival al que se enfrentará el conjunto granota. Será un encuentro que se albergará en el estadio de Butarque, el próximo lunes 13 de octubre a partir de las 20:00 horas, con motivo de la disputa del XLV Trofeo Villa de Leganés.

Actualmente en LaLiga Hypermotion tras ser uno de los equipos descendidos el último año, el Leganés no está encontrando los resultados y buenas sensaciones que hubiera deseado y se ubica en la zona media-baja de la clasificación. Significará una cita que permitirá a Paco López, en el banquillo pepinero, reencontrarse con su exequipo. Por su parte, Calero tendrá opción de seguir poniendo a prueba y perfeccionando distintas propuestas tácticas, así como dar minutos a otros jugadores menos utilizados en Liga hasta la fecha.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello mortal en la V-21 a la altura de Albuixech
  2. 2

    %uFEFFLa habitación secreta de los narcos del puerto de Valencia con mando a distancia y en un chalé de lujo
  3. 3 Arranca la atención por las tardes en los hospitales: hasta las 22 horas y en todas las especialidades
  4. 4 Pablo Motos, alto y claro sobre su pueblo valenciano: «Atan los perros con longanizas»
  5. 5 Cae un talud del barranco del Poyo en Picanya
  6. 6 Caen cascotes del techo del hospital La Fe de Valencia a causa de las lluvias
  7. 7

    Jorge Fabuel renuncia a la confección del segundo traje oficial de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte
  8. 8

    Valencia CF - Oviedo: bochorno en Mestalla
  9. 9 El diseñador de alta costura que acaba de abrir tienda en el centro de Valencia
  10. 10

    Particulares venden pisos en Valencia por hasta 448.000 euros con el okupa dentro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Levante anuncia un inesperado partido amistoso

El Levante anuncia un inesperado partido amistoso