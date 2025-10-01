El Levante anuncia un inesperado partido amistoso El equipo de Julián Calero seguirá perfeccionando cuestiones tácticas durante el parón por compromisos internacionales y se enfrentará el 13 de octubre al Leganés

Eric Martín Valencia Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:32

De golpe y porrazo, con un anuncio inesperado, el Levante UD ha visto cómo su agenda ahora está todavía más completa. Lo hace tras anunciar un nuevo partido amistoso, que se disputará durante la semana que tendrá lugar el parón por los compromisos internacionales.

El Leganés es el rival al que se enfrentará el conjunto granota. Será un encuentro que se albergará en el estadio de Butarque, el próximo lunes 13 de octubre a partir de las 20:00 horas, con motivo de la disputa del XLV Trofeo Villa de Leganés.

Actualmente en LaLiga Hypermotion tras ser uno de los equipos descendidos el último año, el Leganés no está encontrando los resultados y buenas sensaciones que hubiera deseado y se ubica en la zona media-baja de la clasificación. Significará una cita que permitirá a Paco López, en el banquillo pepinero, reencontrarse con su exequipo. Por su parte, Calero tendrá opción de seguir poniendo a prueba y perfeccionando distintas propuestas tácticas, así como dar minutos a otros jugadores menos utilizados en Liga hasta la fecha.