Julián Calero, sobre el Oviedo: «El año pasado éramos rivales directos y a día de hoy también lo somos» El entrenador del Levante analiza la previa del partido contra el conjunto asturiano, la internacionalidad de Etta Eyong y lamenta las últimas lesiones en su equipo

Viernes, 3 de octubre 2025

Con la maleta repleta de ilusión, con destino a Oviedo. Esta tarde el Levante UD partirá a territorio asturiano para afrontar una nueva jornada (sábado, 14:00 horas). Julián Calero, apelando a las similitudes entre ambas plantillas, espera un partido especial y donde la gente del Carlos Tartiere empuja mucho.

- Dificultad duelos particulares contra el Real Oviedo

- La realidad es que el año pasado éramos rivales directos y a día de hoy también lo somos. Luego las temporadas dan un vuelco que no sabes, pero estos partidos son especiales. Son dos recién ascendidos, con un inicio similar y la entidad de rivales a las que nos hemos enfrentado y después de siete jornadas se va viendo que somos equipos que competimos y no vamos a regalar nada. Preveo un partido que será difícil, con un Tartiere que empuja y donde vamos a tener que enfrentarnos a un rival que tras ganar en Mestalla ha cogido un punto de confianza. Vamos con la tranquilidad de que los chicos cada vez están yendo a mejor.

- ¿Un Real Oviedo similar al de la temporada pasada?

- Los automatismos de su entrenador son la temporada pasada y la de esta. Varían jugadores y la situación anímica de pasar a ser un equipo menos ganador, como nuestro caso. Me espero similitudes, pero con otros jugadores como Rondón, el peligro de Hassan e Ilyas, la posibilidad de que juegue Cazorla o Reina... Tiene muchísimo potencial, con capacidad alta para fichar y moverse bien y le ha dado una plantilla completa. Aunque a todos nos cuesta arrancar, está la sensación de que va a ir dando pasos hacia delante y va a ganar muchos partidos.

- Acierto goleador del Levante contra el buen momento de Aarón Escandell

- Aarón es un extraordinario portero, no es de ahora. Ha empezado la competición en un estado muy bueno. Al igual que nosotros, al Oviedo le están llegando y hace que los porteros tengan un protagonismo especial. Más que estudiar a nadie, hemos analizado las posibilidades colectivas de generarles dificultades. Todos tenemos puntos débiles e intentaremos aprovecharlo. En el fútbol, no suele haber nada personal o fijado con un jugador. En este caso, no es así.

- Estado físico de la plantilla

- Iván Romero tenía una situación personal y pudo llegar un poco más tarde, no hay ningún problema. Pampín y Matturro sí tienen molestias. Al central se le van a hacer pruebas y parece que tiene algo relacionado con una rotura de fibras, al igual que Pampín, aunque es leve y puede llegar al siguiente partido. En principio, no son de la partida para Oviedo.

- Protagonismo perdido de Pablo Martínez

- Lo expliqué el otro día. No hay ningún problema y es un jugador más de la plantilla. Ha jugado muchos minutos y ahora hemos optado por otros compañeros, no porque estuviera mal, sino porque a veces buscas alternativa y te llevan a otras soluciones, en la que Pablo está en la ecuación. Pablo entrará y saldrá porque tiene mucha competencia en su demarcación y lo iremos valorando según las características.

- Etta Eyong convocado con Camerún e internacionalidades de Ryan y Kervin Arriaga

- Que el Levante tenga internacionales es una buena noticia, te dice que tienes jugadores de nivel. Etta ya esperábamos que en cualquier momento fuera seleccionado, aunque sea la primera vez. Lo asumimos con naturalidad. Si me das a elegir, prefiero entrenar con todos mis jugadores y son tres futbolistas importantes. Lo único que pido es que vuelvan sanos y luego veremos nivel de cansancio, porque juegan lejos y algunas vueltas pillan cerca de nuestros partidos. Me alegro por ellos, al club no les viene mal porque revaloriza a los jugadores y da visibilidad al Levante.

- Doble pivote Kervin Arriaga y Vencedor

- Ahí tenemos tres jugadores para esa demarcación de '6' que son Kervin, Unai y Oriol que pueden jugar, sea en pareja o en conjunto, depende lo que quieras soltar por fuera o las características. Sí me gustaría darles continuidad, pero también que Oriol entrara porque nos da cosas en este año y pico, porque tiene cabida en ambos casos.

- Debate de la pareja de centrales y posibles dudas con Elgezabal

- No tengo dudas. Lo que tengo son más alternativas y mejores. Cuando las tienes, es estupendo. También está la posibilidad de Cabello como único jugador de perfil zurdo, más Matturro que aún no ha podido por las desgracia de esas lesiones. Sé quien va a jugar, pero tengo la certeza del que salga lo va a hacer bien y plantea más competencia entre ellos y me permite a mí, por las características distintas de Dela y Unai, abrir el abanico dependiendo del tipo de rival y lo que nosotros podamos plantear.

- Posibilidad de perder a Etta Eyong por la Copa África

- Lo hemos pensado, como con él como con Koyalipou. Parece que tiene menos opciones 'Koya' para esta Copa África. Si eso pasa lo perderíamos más o menos durante un mes y tendríamos que activar alguna situación para intentar amortiguarlo. A día de hoy, es un jugador que está haciendo goles, trabajando bien y nos gustaría que estuviera con nosotros. Cuando fichas a un jugador africano en un año así, sabes a lo que te expones. No era internacional, pero todos queríamos que lo fuera porque está haciendo bien las cosas. De momento, tranquilidad porque eso será a partir de diciembre.