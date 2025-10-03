El sueño español termina para Etta Eyong El delantero del Levante recibe la primera llamada de la selección de Camerún y se postula a participar en la Copa África

Eric Martín Valencia Viernes, 3 de octubre 2025, 11:49

La incertidumbre ha concluido para el nuevo ídolo de masas del levantinismo. Etta Eyong, después de su gran irrupción con el Levante UD, pasará a ser internacional. El jugador de 21 años de edad nacido en la localidad de Duala gozará ahora de esta condición. Pese a que durante las últimas jornadas se había replanteado su futuro, las dudas quedan disipadas y la selección de Camerún realiza la llamada definitiva que tanto esperaba.

Finalmente, Etta Eyong verá cumplida su voluntad de defender los colores del país del que es original. Una llamada que se estaba demorando y que, tras no llegar en la anterior ventana de los compromisos FIFA, llevó al entorno del delantero a replantear otro escenario. Si volvían a encontrarse con la negativa de 'los leones indomables', este pasaba por tramitar el pasaporte español para contar con la doble nacionalidad y así tener la puerta abierta a ir convocado con España, si Luis de la Fuente lo consideraba oportuno. No obstante, la decisión todavía no estaba tomada y tampoco había iniciado ese proceso burocrático, por lo que hubiera llevado unos meses más de demora. Pero ahora, ese sueño que para muchos españoles parecía que se había avivado, de golpe y porrazo se encuentra con esta realidad.

Ahora, tras un inicio de temporada magistral que ha llevado y multiplicar un 300% su valor, Etta Eyong afrontará los siguientes compromisos con Camerún, previos a la disputa de la Copa África. En caso de entrar en esa posterior lista, el Levante perdería a su jugador estrella aproximadamente durante un mes de competición liguera.

Kervin Arriaga y Ryan, con Honduras y Australia respectivamente

Quienes también saldrán de Orriols durante unos días son otros dos futbolistas habituales con sus selecciones y que, por distintos motivos, no fueron convocados el pasado mes de septiembre. Superados los problemas físicos, Kervin Arriaga volverá a liderar el centro del campo de la selección de Honduras para los encuentros del 9 y 13 de octubre ante Costa Rica y Haití respectivamente.

Por su parte, Mathew Ryan emprenderá un viaje más largo para competir con Australia. Después de que en la anterior citación decidiera pedir una excedencia para seguir con su puesta a punto tras su reciente llegada al Levante, el guardameta estará a disposición para afrontar dos amistosos contra Canadá y Estados Unidos.