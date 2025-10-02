Etta Eyong ya se sienta en la mesa de los cracks de la Liga

Rebasado ya el primer mes y medio de la nueva temporada, comienzan a hacerse las primeras observaciones y cábalas de quiénes están siendo las revelaciones, ... nombres destacados y también algunas decepciones. Es un hecho que no pasa desapercibido a ojos de nadie, ya que en enero volverá a abrirse el mercado. Por esta razón, el portal especializado Transfermarkt ha realizado la primera actualización de los valores que -al menos teóricamente- ostentan los distintos futbolistas y en el Levante UD se manifiestan gratas y sorprendentes evoluciones, destacando especialmente el nombre de Etta Eyong.

El delantero lidera el ranking granota de forma destacada, con un valor otorgado de 20 millones de euros. Desde la última ocasión que fluctuó su precio a mediados del verano, Etta Eyong ha experimentado un aumento del 300%, es decir, una subida repentina de 15 millones de euros. Su consolidación en Primera División en una temporada desde el inicio, su fichaje por el Levante, los cuatro goles en apenas siete jornadas disputadas, sus cualidades y corta edad justifican esta variación. Etta es una de las sensaciones de LaLiga, hasta el punto de ser el octavo delantero más valorado, empatado con Oyarzabal. Asimismo, también es el cuarto jugador con mayor incremento, únicamente por detrás de Mastantuono, Lamine Yamal y Pedri. Actualmente, el camerunés puede presumir de codearse con los grandes referentes de la competición que militan en el 'big three'. Y si mantiene esta evolución, apunta a seguir en línea todavía más ascendente.

Destacada subida la que también le otorgan a Carlos Álvarez, con un 150% más de cotización e incrementando hasta los 15 millones de euros. El joven mediapunta andaluz es otro de esos jugadores que ha entrado con el pie derecho a la categoría y manifiesta que está capacitado para deleitar con sus destellos ante cualquier rival que tenga enfrente. Y es que esta dupla, la formada por Etta Eyong y Carlos Álvarez, han logrado adjudicarse unos de los valores más elevados de toda la historia del Levante a nivel individual. En la cúspide estuvo Campaña, en el momento que vivió la primera convocatoria con España, con 25 millones. Empate técnico en segunda posición mantiene Etta Eyong con Enis Bardhi gracias a esos 20 'kilos'. Y con otros registros igualados, en este caso con 15 millones, estuvo antes De Frutos y ahora Carlos Álvarez.

Pero no es el único caso llamativo en esta particular clasificación de cifras que contempla a la plantilla granota. Si expresamente se hace referencia a los porcentajes, quien brilla con luz propia es Iván Romero. Gracias a su deslumbrante irrupción en la élite, donde hasta la fecha también ha anotado cuatro tantos y ha tenido una influencia notable para los positivos resultados de los de Calero, el atacante de La Solana dispara en un 400% ese incremento particular. Tras esta última actualización, un Iván Romero costaría en el mercado 7,5 millones de euros, remitiéndonos a los datos expuestos por el portal Transfermarkt. En ese baile de cifras también salen beneficiados Dela y Oriol Rey, ambos con una subida de hasta el 25% del total. La cara opuesta viene por parte de dos de las incorporaciones de este mismo verano, los centrocampistas Jon Ander Olasagasti y Unai Vencedor. Especialmente llamativo es el caso del jugador procedente de la Real Sociedad, que claramente se ve afectado por un descenso de hasta 2 millones, a expensas de dar ese paso al frente con el equipo levantinista.

No obstante, en un rango más global de lo que significa para todo el colectivo, el Levante es con un total de 27,5 millones de euros el club de toda la Liga que ha sufrido un mayor aumento del valor de la plantilla en esta ventana, contando el cúmulo de las inflaciones positivas y negativas. Si bien ese notorio estado de forma del tridente de atacantes ha tenido su peso en oro, es digno de ensalzar que un recién ascendido esté sacando lo mejor de muchos de sus jugadores.