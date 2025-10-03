Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los jugadores del Valencia tras el partido ante el Real Oviedo. EFE

Girona FC - Valencia CF: a qué hora juegan y cómo ver el partido en directo por televisión

Los valencianistas visitan al último tras el duro golpe recibido por el Real Oviedo

Mario Lahoz

valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:00

El Valencia CF vive el momento más delicado desde el comienzo del nuevo curso de La Liga EASPORTS. En un visto y no visto, los goles de Ilic y Rondón dieron la vuelta al tanto inicial de Danjuma e hicieron explotar Mestalla. La rueda de prensa de Corberán fue distinta a cualquiera de las anteriores.

El técnico de Cheste compareció visiblemente enfadado y no dudó en nombrar públicamente a ciertos futbolistas que, a su criterio, no cuajaron una buena actuación sobre el césped. Para reponerse de esta inesperada derrota, los de Mestalla visitan Montilivi para enfrentarse al farolillo rojo de la competición, el Girona FC.

El equipo dirigido por Michel ha cuajado un inicio terrorífico. Es el único club que aún no conoce la victoria en este curso 2025-26, eso sí, cada jornada que pasa se ven más brotes verdes. Después de cosechar un empate en las primeras cinco jornadas, el conjunto catalán consiguió salir vivo de San Mamés y dejar la porteria a cero contra el RCD Espanyol, en puestos europeos.

Los valencianistas deben reaccionar rápido a la derrota contra el Real Oviedo y conseguir la primera victoria a domicilio si no se quiere ver abocado a pelear por la permanencia como ha ocurrido en las últimas temporadas.

Horarioo y donde ver el partido por TV

El Valencia CF visita al Girona FC este sábado 4 de octubre en el partido que corresponde a la jornada 8 de La Liga EASPORTS. El choque se disputará en Montilivi a las 16: horas. DAZN emite el partido en directo a través de su plataforma. También puedes seguir el minuto a minuto a través de la web de LAS PROVINCIAS.

