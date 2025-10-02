El Girona pierde por lesión a su mejor jugador, que no podrá estar contra el Valencia este sábado Azzedine Ounahi se quedará fuera de la convocatoria de Míchel por unos problemas musculares que le harán ser baja también en la lista de la selección de Marruecos

Marc Escribano Valencia Jueves, 2 de octubre 2025, 13:59

Malas noticias para el Girona, que por contra, son buenas noticias para el Valencia, ya que es el próximo rival del equipo entrenado por Carlos Corberán. Y es que tal y como ha confirmado el periodista Nil Solà, que cubre habitualmente de cerca la información del club catalán, el jugador marroquí Azzedine Ounahi ha caído lesionado y será baja, por tanto, para el partido que se disputa este sábado a partir de las 16:15 horas en Montilivi, donde Arnaut Danjuma buscará cumplir con su particular 'ley del ex'.

El Girona pierde así para el duelo contra el Valencia al que estaba siendo, seguramente, su mejor jugador esta temporada, a pesar de ser uno de los últimos fichajes recién llegados al equipo entrenado por Míchel Sánchez en este verano. El futbolista no estará en la convocatoria del Girona por esas molestias musculares que arrastra desde hace unos días y que le han impedido entrenarse con sus compañeros. Además, es duda para después del parón de selecciones y podría perderse también el siguiente partido del equipo gironí, el derbi contra el Barça.

Esto además se ha confirmado con la publicación de la lista de convocados de la selección de Marruecos, que no ha contado con Ounahi para los partidos internacionales que disputará la próxima semana de fechas FIFA. El centrocampista, habitual en la selección africana, se ha quedado fuera por esta lesión que le impedirá jugar contra el Valencia. Cabe recordar que Ounahi brilló en 2022 en el Mundial de Catar, firmando un partidazo contra España y llegando a semifinales, llevándose halagos de parte de Luis Enrique, que se quedó maravillado con sus cualidades.

Tras un par de temporadas en las que no terminó de adaptarse ni en el Olympique de Marsella ni en el Panathinaikos, el Girona consiguió su fichaje desde el sur de Francia por seis millones de euros. Desde entonces, ha maravillado a la afición catalana en los cuatro partidos que ha disputado, marcando un auténtico golazo en el empate que su equipo consiguió en San Mamés ante el Athletic Club. El marroquí había caído de lleno en el once titular, jugando los cuatro partidos hasta la fecha de inicio, recibiendo la total confianza de Míchel, que había recuperado su mejor versión, similar a la vista en el Mundial de 2022. No obstante, esta lesión frena su progresión y hará que sea baja contra el Valencia, que tendrá un problema menos en mente.