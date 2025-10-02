Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Guardia Civil encuentra objetos personales de Beatriz Guijarro en el paraje donde hallaron el cadáver calcinado
Maximiliano Gómez, con Nacional de Uruguay. @Nacional

El exvalencianista que mejora las cifras goleadoras de Messi y Haaland

Maxi Gómez ha recuperado la sonrisa en su Uruguay natal con Nacional, equipo en el que ha participado en 17 goles esta temporada

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:04

Comenta

El fútbol da muchas vueltas, y jugadores que parecían defenestrados y que salen de ciertos clubes por la puerta de atrás, siempre acaban encontrando la oportunidad de redimirse y reencontrarse en otros escenarios, muchas veces alejados de los focos y de la presión de las grandes ligas. Esto se podría decir que es lo que le ha pasado a Maximiliano Gómez, delantero uruguayo que militó en el Valencia hace unos años.

El ariete de Paysandú disputó 109 partidos oficiales con la camiseta blanquinegra, en los que anotó 22 goles y repartió 11 asistencias en tres temporadas, cifras que sin ser malas, fueron inferiores a las que las expectativas ponían sobre los hombros del sudamericano, que llegó como uno de los fichajes más caros del club, en una operación valorada en más de 30 millones de euros, que llevó a Santi Mina al Celta de Vigo como moneda de cambio, además de un pago de 14,5 'kilos' al club celeste.

Maxi Gómez llegó a Mestalla en el verano de 2019, tras ganar la Copa del Rey, como un refuerzo estelar para afrontar la Champions League con Marcelino García Toral. No obstante, su rendimiento no fue el esperado y en 2022 acabó marchándose por sólo 3 millones de euros al Trabzonspor turco. Allí tampoco encajó, y un año después volvió a España para jugar cedido en el Cádiz, equipo con el que descendió tras verse falto de ritmo, y según aficionados gaditanos, pasado de peso y fuera de forma.

Noticias relacionadas

La doble revancha que busca Danjuma ante el Girona

La doble revancha que busca Danjuma ante el Girona

Thierry aprieta para recuperar el puesto que perdió ante Foulquier

Thierry aprieta para recuperar el puesto que perdió ante Foulquier

Parejo se disculpa tras su pifia en la Champions: «Estoy jodido, pero lo volvería a hacer»

Parejo se disculpa tras su pifia en la Champions: «Estoy jodido, pero lo volvería a hacer»

Al finalizar su contrato con el Trabzonspor en 2024, se quedó libre sin equipo durante varios meses, hasta que en febrero de este año fichó por media temporada en Defensor Sporting, un equipo de su Uruguay natal. Allí recuperó la confianza y volvió a hacer goles, ganándose el fichaje por Nacional, uno de los clubes más grandes de su país, equipo en el que juega desde el mes de julio. En Nacional, Maxi Gómez se ha convertido en la máquina de hacer goles que se esperaba que fuera en Mestalla.

Y es que en 24 partidos oficiales que lleva disputados hasta ahora, ha participado en 17 tantos para su equipo: 9 los ha metido él y 8 los ha asistido. Unas cifras que, según una estadística del CIES Football Observatory, le convierten en el jugador más enrachado en cuanto a goles de jugada abierta (es decir, sin contar penaltis o jugadas a balón parado), en cuanto a goles y asistencias de media por 90 minutos jugados se refiere, en una medición que recoge datos de más de 60 ligas mundiales.

Si bien la liga uruguaya no es de primer nivel, los datos de Maxi Gómez le colocan con una contribución de 1,48 G+A (goles+asistencias) por 90 minutos, liderando este particular ranking mundial. La curiosidad reside en que claro, los siguientes dos clasificados que cierran el podio de esta particular tabla son estrellas mundiales a las que el exvalencianista gana: el noruego Erling Haaland del Manchester City (1,47) y el argentino Lionel Messi del Inter Miami (1,34). Casi nada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga si el cuerpo calcinado hallado en una montaña de Oliva es el de Bea
  2. 2 Asesinan a tiros a Miguel de la Mora, el estilista de las famosas
  3. 3

    Pintadas acusando de «chivato» a un empresario por la caída del cártel del puerto de Valencia
  4. 4

    %uFEFFLa habitación secreta de los narcos del puerto de Valencia con mando a distancia y en un chalé de lujo
  5. 5

    Jorge Fabuel renuncia a la confección del segundo traje oficial de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte
  6. 6 ¿Por qué vemos tantas hormigas en Valencia esta semana?
  7. 7

    Disney busca trabajadores en Valencia
  8. 8 El mercado de zapatillas más grande de España vuelve a Valencia con grandes descuentos
  9. 9 Un indigente mata a otro al apuñalarlo con un paraguas tras discutir en el centro de Valencia
  10. 10

    La red de narcos sobornó a altos cargos portuarios para infiltrar a más estibadores y camioneros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El exvalencianista que mejora las cifras goleadoras de Messi y Haaland

El exvalencianista que mejora las cifras goleadoras de Messi y Haaland