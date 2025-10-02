El exvalencianista que mejora las cifras goleadoras de Messi y Haaland Maxi Gómez ha recuperado la sonrisa en su Uruguay natal con Nacional, equipo en el que ha participado en 17 goles esta temporada

Marc Escribano Valencia Jueves, 2 de octubre 2025, 13:04

El fútbol da muchas vueltas, y jugadores que parecían defenestrados y que salen de ciertos clubes por la puerta de atrás, siempre acaban encontrando la oportunidad de redimirse y reencontrarse en otros escenarios, muchas veces alejados de los focos y de la presión de las grandes ligas. Esto se podría decir que es lo que le ha pasado a Maximiliano Gómez, delantero uruguayo que militó en el Valencia hace unos años.

El ariete de Paysandú disputó 109 partidos oficiales con la camiseta blanquinegra, en los que anotó 22 goles y repartió 11 asistencias en tres temporadas, cifras que sin ser malas, fueron inferiores a las que las expectativas ponían sobre los hombros del sudamericano, que llegó como uno de los fichajes más caros del club, en una operación valorada en más de 30 millones de euros, que llevó a Santi Mina al Celta de Vigo como moneda de cambio, además de un pago de 14,5 'kilos' al club celeste.

Maxi Gómez llegó a Mestalla en el verano de 2019, tras ganar la Copa del Rey, como un refuerzo estelar para afrontar la Champions League con Marcelino García Toral. No obstante, su rendimiento no fue el esperado y en 2022 acabó marchándose por sólo 3 millones de euros al Trabzonspor turco. Allí tampoco encajó, y un año después volvió a España para jugar cedido en el Cádiz, equipo con el que descendió tras verse falto de ritmo, y según aficionados gaditanos, pasado de peso y fuera de forma.

Al finalizar su contrato con el Trabzonspor en 2024, se quedó libre sin equipo durante varios meses, hasta que en febrero de este año fichó por media temporada en Defensor Sporting, un equipo de su Uruguay natal. Allí recuperó la confianza y volvió a hacer goles, ganándose el fichaje por Nacional, uno de los clubes más grandes de su país, equipo en el que juega desde el mes de julio. En Nacional, Maxi Gómez se ha convertido en la máquina de hacer goles que se esperaba que fuera en Mestalla.

Y es que en 24 partidos oficiales que lleva disputados hasta ahora, ha participado en 17 tantos para su equipo: 9 los ha metido él y 8 los ha asistido. Unas cifras que, según una estadística del CIES Football Observatory, le convierten en el jugador más enrachado en cuanto a goles de jugada abierta (es decir, sin contar penaltis o jugadas a balón parado), en cuanto a goles y asistencias de media por 90 minutos jugados se refiere, en una medición que recoge datos de más de 60 ligas mundiales.

Si bien la liga uruguaya no es de primer nivel, los datos de Maxi Gómez le colocan con una contribución de 1,48 G+A (goles+asistencias) por 90 minutos, liderando este particular ranking mundial. La curiosidad reside en que claro, los siguientes dos clasificados que cierran el podio de esta particular tabla son estrellas mundiales a las que el exvalencianista gana: el noruego Erling Haaland del Manchester City (1,47) y el argentino Lionel Messi del Inter Miami (1,34). Casi nada.