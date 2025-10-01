El Osasuna - Getafe se emite en abierto gratis por televisión: a qué hora juegan y dónde verlo El conjunto navarro, que solo ha cedido dos puntos en casa, recibe al equipo de Bordalás

Nacho Ortega Valencia Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:24 Comenta Compartir

La Liga EASPORTS disputa este fin de semana del 3 al 5 de octubre la jornada 8, justo antes de un nuevo parón liguero por la disputa de partidos de selecciones nacionales. El partido que abre la jornada es el Osasuna - Getafe, que enfrenta a un equipo navarro que esta temporada aún no ha perdido en casa frente al férreo conjunto de Bordalás. Además, este partido se puede ver gratis y en abierto.

Los partidos estrella de la jornada pueden ser el Real Madrid vs Villarreal o el Sevilla vs Barcelona, aunque también destacan enfrentamientos con mucho en juego como el Oviedo-Levante, Girona-Valencia o Alavés- Elche, con tres equipos de la Comunitat inmersos en la lucha por los puntos más necesarios antes del parón.

El Athletic recibe al Mallorca y la Real Sociedad al Rayo, mientras que Espanyol-Betis y Celta-Atlético de Madrid cierran el domingo una jornada que no tendrá partido el lunes.

Resultados y clasificación de la Primera división.

Horarios de la jornada

Viernes 3 de octubre

21 horas: Osasuna - Getafe. DAZN y DAZN en abierto.

Sábado 4 de octubre

14:00 Real Oviedo - Levante UD. Movistar LALIGA

16:15 Girona FC - Valencia CF. DAZN

18:30 Athletic Club - RCD Mallorca. Movistar LALIGA

21:00 Real Madrid vs Villarreal CF. DAZN

Domingo 5 de octubre

14:00 Deportivo Alavés - Elche CF. DAZN

16:15 Sevilla FC - FC Barcelona. Movistar LALIGA

18:30 RCD Espanyol - Real Betis. DAZN

18:30 Real Sociedad vs Rayo Vallecano. Movistar LALIGA

21:00 Celta vs Atlético de Madrid. Movistar LALIGA, Movistar Plus+

Los derechos de emisión los comparten Movistar y Dazn, pero uno de los partidos de cada jornada se emite en abierto. Te explicamos cómo ver el encuentro de forma gratuita tanto en los dispositivos móviles como a través de la televisión.

Horario y dónde ver el partido por TV

Osasuna recibe al Getafe en la octava jornada de la Liga EASPORTS, este viernes 3 de octubre a las 21:00 horas. El choque se disputará en El Sadar de Pamplona y se puede seguir el encuentro en abierto y totalmente gratis a través de la aplicación de DAZN si necesidad de suscribirte a ningún plan.

Cómo ver el partido gratis en DAZN

Para ver el partido gratuito de la jornada no es necesario pagar por la suscripción de DAZN. La plataforma cuenta con una modalidad gratuita en la que ofrece una selección de eventos en directo, resúmenes, documentales y programas semanales sobre las diferentes disciplinas deportivas que ofrecen. Para visualizar estos contenidos, basta con crearse una cuenta en DAZN:

- Descarga la aplicación de DAZN en tu móvil, tableta o Smart TV.

- Pulsa en 'Iniciar sesión'.

- Regístrate con un correo electrónico y una contraseña.

- Una vez seleccionas el partido que se emite en abierto (esta semana el Osasuna-Getafe) puedes reproducirlo en tu dispositivo móvil o, si tienes una smartTV o un dispositivo para transferir las imágenes (FireTV. Google Chromecast o similar) puedes ver las imágenes en la televisión.