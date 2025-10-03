El Levante confirma la baja de Diego Pampín

Contratiempo para el Levante UD, y además por partida doble. A expensas de conocer los resultados de las pruebas médicas a las que se ... va a someter Alan Matturro, ya hay parte médico sobre el segundo de los jugadores que en este tramo final de semana se ha visto afectado por problemas físicos, como es en este caso Diego Pampín.

El lateral sufre una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha, tal y como ha confirmado el comunicado oficial publicado por el Levante. Este percance hará ausentarse al de Oleiros durante alrededor de dos o tres semanas aproximadamente, según marcan los plazos de recuperación habituales de esta lesión.

Pampín, por tanto, se perderá la cita contra el Real Oviedo de este fin y se mantendrá como duda de cara a la siguiente jornada en casa contra el Rayo Vallecano. Al haber compromisos internacionales de por medio, el defensor podrá emplear este tiempo para trabajar de cara a su regreso y con el factor favorable de no perderse tantos compromisos ligueros, al haber una semana de inactividad por el parón internacional.

Ya en la rueda de prensa antes de viajar a territorio asturiano, Julián Calero advertía de la no disponibilidad del jugador. «Pampín y Matturro sí tienen molestias. Al central se le van a hacer pruebas y parece que tiene algo relacionado con una rotura de fibras, al igual que Pampín, aunque es leve y puede llegar al siguiente partido. En principio, no son de la partida para Oviedo», explicó el técnico.