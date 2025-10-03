La profecía que cumple un exlevantinista en la Europa League El lateral Son, seguidor confeso del Betis, fue protagonista antes y durante el partido por un pronóstico con el director deportivo Manu Fajardo, que se hizo realidad

Eric Martín Valencia Viernes, 3 de octubre 2025, 09:28

Francisco Javier Hidalgo Gómez, más conocido popularmente como 'Son', es un futbolista que milita en las filas del Ludogorets y vivió este jueves 2 de octubre un día inolvidable. Lo hizo por un doble motivo. Primero, por poder enfrentarse en competición europea al Betis, equipo del que es fiel seguidor. Y segundo, por la triste influencia que tuvo con su actuación individual al disputarse al encuentro, viendo cómo una profecía que horas antes había declarado públicamente a modo de broma pasaba a convertirse en una realidad.

En la previa de este partido de la Europa League, Son fue protagonista en una entrevista concedida al Diario As. En ese intercambio de pregunta-respuesta, el defensor admitió esa pasión blanquiverde que tiene desde niño, pese a haber militado en otros clubes españoles, entre ellos el Levante UD durante dos etapas distintas. «Tengo carnet desde hace mucho tiempo, soy el socio 9.000 del Betis», confesaba. También, en un tono más desenfadado y de humor, transmitía que Manu Fajardo, director deportivo del club andaluz, le invitaba a que se marcara gol en propia puerta. «Le contesto que se deje de tonterías. Ser profesional es lo más importante. Después de este partido, que el Betis lo gane todo», replicó Son.

Pero caprichoso es el destino y esta misma acción aventurada es lo que terminó en un acontecimiento real sobre el césped del Huvepharma Arena. Con un cero a uno provisional en el marcador a favor del Betis y asediando en busca de más, terminó obrándose el 0-2 con un gol en propia puerta de Son. Junior Firpo no conectó bien un remate final, el despeje se dirigió hacia el lateral español que actuaba como último hombre y Son terminó enviando el despeje dentro de su meta, ante la incredulidad de todos los presentes.

El mismo Son tampoco daba crédito a lo que terminaba de suceder. Parecía haber vaticinado lo que finalmente se cumplió, si bien se trataba más bien de un deseo del propio Fajardo. Lo cierto es que, dentro de lo anecdótico del momento, este autogol lo recordará Son de por vida y, de paso, aprenderá a ser más cauto a la hora de medir ciertas declaraciones.