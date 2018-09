Alba Reche, una camarera de un pub de Valencia en Operación Triunfo 2018 La joven artista estudiaba Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia LAS PROVINCIAS Miércoles, 26 septiembre 2018, 16:57

Alba Reche tiene 20 años y es de Elche. La joven acabó en la Academia de Operación Triunfo casi por casualidad. No estaba entre sus planes presentarse a los castings, pero su hermana quería hacerlo y ella le acompañó. Estudiante de Bellas Artes, ilustradora, camarera en un bar de Valencia... Alba tiene muchas facetas y al final todas le han llevado a la música. «En el bar que trabajaba de camarera acabé cantando», asegura en su vídeo de presentación.

Antes de entrar al concurso, la ilicitana estudiaba Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia y a la vez trabajaba de oficinista para pagarse la estancia. «Los lienzos no son baratos», comentaba la artista. Su nombre no es artístico como en otros concursantes de la Academia como Carlos Right, sino que la cantante decidió presentarse ante la audiencia con el apellido de su madre, Reche.

Además de la música y la pintura, el baile es otra de sus pasiones. La cantante recibía clases en una academia de danza, una preparación que juega a su favor dentro del concurso, ya que tienen que aprenderse coreografías todas las semanas. Sin embargo, no todo son facilidades, Alba Reche es una de las participantes con la garganta más delicada, según los médicos que les examinan antes de entrar a la competición.

Entre sus intereses musicales, Reche destaca a Christina Aguilera y a Beyoncé. En la primera gala, la ilicitana se ha jugado seguir una semana más en el concurso, junto a su compañera Noelia con la que cantará 'Respect' de Aretha Franklin.