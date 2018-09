Damion, el artista callejero que consiguió entrar en Operación Triunfo 2018 RTVE El joven es de Tenerife pero estudiaba en Madrid, donde recorría las calles tocando LAS PROVINCIAS Miércoles, 26 septiembre 2018, 19:17

Damion nació en Alemania pero es de una localidad de Santa Cruz de Tenerife llamada Adeje. Tiene 21 años y antes de entrar en la Academia de Operación Triunfo 2018 estudiaba Turismo y Administración y Dirección de Empresas en Madrid.

El joven era artista callejero y encontró en la capital una oportunidad para ampliar sus horizontes. «Quería hacer algo más, estaba buscando una excusa de estudio para poder irme de Tenerife», cuenta el cantante en su vídeo de presentación.

Damion compone y aprendió a tocar la guitarra por su cuenta a través de tutoriales de YouTube. «Soy positivo y creo que es importante porque la vida es una montaña rusa», así se caracteriza el tinerfeño. El cantante habla fluidamente inglés, alemán y español.

En la gala 0, Damion no se encontró cómodo con la canción que él mismo escogió, 'What do you mean' de Justin Bieber, y el jurado lo nominó. Sin embargo, la Academia tenía mucha confianza en él y le salvó, dándole una entrada directa a la casa de OT 2018.

El artista que más admira es Ed Sheeran, que también empezó su carrera tocando en las calles. Y en eso debieron pensar los profesores de la Academia cuando le dieron como canción para la primera gala el tema 'Perfect' del cantante inglés, junto a su compañera África.