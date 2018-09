Natalia, la concursante más polifacética de Operación Triunfo 2018 Natalia Lacunza lleva desde bien pequeña vinculada a la música. / RTVE Entre sus referentes musicales destacan Rosalía y James Bay LAS PROVINCIAS Miércoles, 26 septiembre 2018, 14:12

La pamplonica Natalia Lacunza (19) lleva desde bien pequeñita vinculada a la música. Con más de 10 años de formación en danza clásica, moderna y contemporánea afirma que además de bailar canta 'desde que tiene voz'. Y aquí no termina su extensa formación artística: toca la guitarra, el violín y el piano y compone sus propias canciones bajo el pseudónimo de Elian Bay

Comenzó el grado en Comunicación Audiovisual, pero al poco tiempo la dejó para dedicarse a Teatro Musical: «Este ha sido el año de darme cuenta de lo que quería hacer de verdad. No me ha dado la vida para hacerle caso a los estudios», expresa en su vídeo de presentación.

Sus referentes musicales son James Bay y Rosalía, pero fue la canción de Gnarls Barkley, 'Crazy', la escogida para la Gala O y convertirse en una de las 16 concursantes de Operación Triunfo 2018:

Es una de las favoritas de la audiencia y eso se plasma en sus seguidores de Instagram. A una semana de haber entrado en la Academia de OT, la navarra ya cuenta con 176. 000 seguidores. Twiiter, además, no ha tardado en sacarle parecido con la actriz española, Verónica Echegui.

Para la Gala 1, Natalia sorprenderá con 'Feel it still' el hit de la banda americana Portugal. The Man, junto a su compañero Famous.