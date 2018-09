Las canciones de la Gala 1 de OT: reparto de temas en Operación Triunfo Los 16 concursantes de Operación Triunfo 2018 ya conocen las primeras canciones para la gala del miércoles 26 de septiembre LAS PROVINCIAS Sábado, 22 septiembre 2018, 11:45

Los 16 concursantes de Operación Triunfo 2018 ya conocen las primeras canciones que cantarán en el concurso junto a sus compañeros en la gala 1 el próximo miércoles.

El inicio de la gala será abierto por la primera grupal de la edición. Todos los concursantes juntos cantarán la canción 'This is me', que forma parte de la banda sonora de 'El Gran Showman'.

Todas las canciones de la Gala 1 Grupal: This is me (El gran showman). Joan y Julia: 'Vuelvo a verte', de Pablo Alborán y Malú Carlos y Miki: 'El ataque de las chicas cocodrilo' (Hombres G) Alfonso y Sabela: 'Échame la culpa', de Luis Fonsi y Demi Lovato Damion y África: 'Perfect', de Ed Sheeran. Alba y Noelia: 'Respect', de Aretha Franklin. Famous y Natalia: 'Feel it still', de Portugal, The Man. Dave y Marilia: 'Alfonsina y el mar', de Mercedes Sosa Marta y María: 'Ella', de Bebe

Después será el turno de los ocho duetos. Joan y Julia interpretarán la canción 'Vuelvo a verte', de Pablo Alborán y Malú, mientras que Carlos y Miki serán los Hombres G de la gala con el tema 'El ataque de las chicas cocodrilo'. Alfonso y Sabela se pondrán en la piel de Luis Fonsi y Demi Lovato para cantar uno de los éxitos de este verano: 'Échame la culpa'.

La versión de 'Perfect' de Ed Sheeran y Beyoncé será la que Damion y África interpreten el próximo miércoles en el escenario de OT 2018. También cantarán en inglés Alba y Noela, con 'Respect', una canción de Aretha Franklin, y Famous y Natalia con 'Feel it still', de Portugal. The man.

El clásico 'Alfonsina y el mar', de Mercedes Sosa es el tema que Dave y Marilia tendrán que preparar de cada a la gala 1, mientras que Marta y María tendrán que hacer lo mismo con 'Ella', de Bebe.