Miki, el concursante de Operación Triunfo 2018 más «optimista» y «pasional» El barcelonés Miki, de 22 años, es compositor y canta en un grupo de versiones / RTVE El joven sitúa entre sus referentes musicales a Dub Inc, La Raíz, The Cat Empire y Muse LAS PROVINCIAS Miércoles, 26 septiembre 2018, 12:55

Para Miki, natural de Terrassa (Barcelona) la música lo es todo. El joven de 22 años, cuando recuerda algo lo hace con canciones y es que desde siempre la música ha estado presente en su vida. Ana Torroja, que forma parte del jurado de Operación Triunfo 2018, fue la encargada de comunicarle que entraba a la Academia como concursante del programa.

Miki ha trabajado como profesor auxiliar en una academia y es compositor. Además, forma parte de un grupo que versiona temas, del que es cantante.

El catalán entra a la Academia con una buena base y formación musical ya que ha recibido clases particulares de guitarra y piano. Miki asegura cuenta con los suyos no solo por entrar en la Academia, puesto que desde siempre ha contado con el apoyo de su familia a la hora de dedicarse al mundo de la música: «Nunca me han dicho que no a comprarme un piano, la batería o a pagarme clases de guitarra».

Sus referentes musicales a los que admira son Dub Inc, La Raíz, The Cat Empire y Muse, razón por la que no sorprendió que eligiera el tema 'Prefiero' de Antílopez para cantar en la gala 0 y convencer al jurado de que tenía que entrar dentro de la Academia.

En su vídeo de presentación, el barcelonés aprovecha para agradecer a su pareja Elena por haberle animado: «Me faltaba algo y ha sido ella quien me ha dado una colleja y me ha dicho tú vales».

Miki se define a sí mismo «optimista, pasional y con muchísima fuerza de voluntad». El joven relata como antes pesaba veinte kilos más y que «llegó un momento en el que dije hasta aquí hemos llegado, si yo puedo cambiar esto, por qué no lo estoy haciendo«. Si algo caracteriza al artista es la positividad: «Si deseas algo con muchísima fuerza y está en tus manos, lo consigues cueste lo que cueste««

Para la Gala 1, Miki interpreta 'El ataque de las chicas cocodrilo' junto a Carlos Right, del grupo Hombres G.