África del Teatro Real a Operación Triunfo 2018 La madrileña tiene 22 años y cantaba en un coro / RTVE La joven artista incluye entre sus referentes musicales a artistas como Adele, Beyoncé o Rosalía MÓNICA LÓPEZ Miércoles, 26 septiembre 2018, 12:55

África, de 22 años, es madrileña y es una de las 16 personas que han conseguido entrar en la Academia de Operación Triunfo 2018. Tras pasar un casting de 16.000 personas, África se enfrentó este miércoles a la Gala 0, donde fue elegida por el jurado, compuesto por Ana Torroja, Manuel Martos y Joe Pérez-Olive, para competir en el concurso.

Antes de entrar en OT, África estaba estudiando Diseño Gráfico, pero la música siempre ha sido lo que más le ha gustado. «Nunca habia sido consciente de que lo que realmente me haría feliz cuando me levanto por las mañanas es cantar.

Y es que la madrileña entra con una gran preparación musical. Formaba parte del coro de la Comunidad de Madrid, que tuvo que dejar por sus estudios universitarios, y ha estudiado solfeo y violín, e incluso ha protagonizado diversas óperas en el Teatro Real.

Entre sus referentes incluye a la británica Adele, la superestrella Beyoncé, la catalana Rosalía y Rihanna. Sin embargo, en la Gala 0 eligió cantar un tema muy alejado del estilo de las últimas artistas. África interpretó 'Tuyo' de Rodrigo Amarante, famoso por formar parte de la banda sonora de la serie 'Narcos'.

Si entraba en la Academia, lo que más aterraba a África era no poder usar el teléfono. «No me lo puedo imaginar», relataba la joven artista, que también afirmaba que, al ser hija única, tiene una estrecha relación con sus padres. «Mi madre se va a morir de pena», comentaba África sobre los cuatro meses en los que no vería a su familia.

En la gala 1, ha cantado el tema de Ed Sheeran y Beyoncé 'Perfect', que cantará a dueto con Damion.

Todos los concursantes de 'Operación Triunfo 2018'

África. Con 22 años, África entra en la Academia con una gran preparación musical. Estudió solfeo y violín, y cantaba en el coro de la Comunidad de Madrid, con el que actuó en algunas óperas del Teatro Real. Lo que más echará de menos dice que será el móvil, «no me lo puedo imaginar», asegura.

Miki. Para este concursante barcelonés de 22 años la música lo es todo. Es compositor y ha trabajado como profesor auxiliar en una academia. Además, Miki forma parte de un grupo que versiona canciones.

Julia. Esta gaditana de 23 años está a punto de terminar su grado en Magisterio, aunque su sueño es dedicarse a la música, porque «disfruta todo lo que sea cantar y cantarle a las personas». Trabaja como cantante en un hotel y toca la guitarra y un poco el piano.

María. Con 26 años es la más veterana del concurso y viene ' a por todas' porque desde pequeña tiene más que claro que su sueño es la música. Toca el piano y la guitarra y se ha preparado musicalmente en una escuela de Nueva York.