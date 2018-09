Carlos Right, el concursante que entró por los pelos en Operación Triunfo 2018 El concursante pasó a formar parte del programa gracias a que un participante valenciano renunció a su plaza LAS PROVINCIAS Miércoles, 26 septiembre 2018, 17:35

Carlos Right tiene 25 años y es de Esplugues de Llobregat, Barcelona. Ningún concursante lo ha tenido fácil para entrar a Operación Triunfo 2018, pero Carlos Right ha recorrido un camino más complicado que el resto.

Desde que se presentó al primer casting, Carlos Right sabía que tenía que entrar. «Yo ya me veo en la Academia», le decía a su madre. El cantante estaba tan convencido de que lo eligirían como concursante que hasta se dejó el trabajo, «hace un mes dejé el trabajo pero yo sabía que iba a entrar», aseguraba Right.

Cuando el equipo del programa le notificó que no había pasado la última fase, Carlos pensó que su intuición le había fallado, pero le esperaba una sorpresa más. Días después, Noemí Galera, la directora de la Academia, le llamó para hablar con él y le comunicó que el valenciano, José Antonio, había renunciado a su plaza. Carlos Right sería uno de los 18 concursantes de la Gala 0.

Una vez en el escenario, los nervios le jugaron una mala pasada y tras su interpretación de 'Como mirarte', Carlos fue nominado por el jurado. Sin embargo, parecía que el destino quería que Right formara parte del programa, y los votos de la audiencia le salvaron.

Carlos Right ha estudiado Publicidad y Relaciónes Públicas, pero la música siempre ha sido su prioridad. Recibió clases particulares de canto y aprendió a tocar la guitarra y un poco de piano. Le gusta componer y destaca entre sus referencias musicales a Bruno Mars, Michael Jackson, James Arthur y Ed Sheeran. Un estilo de música muy diferente al que le tocó cantar en la Gala 1.

En la primera actuación como concursante oficial de OT 2018, Carlos ha defendido junto a su compañero Miki el tema de Hombres G, 'El ataque de las chicas cocodrilo' para continuar en la Academia una semana más.