Noelia, el terremoto de Operación Triunfo 2018 La malagueña de 22 años es cantante en una orquesta y en un coro Gospel / RTVE Para la malagueña la música es mágica porque no entiende de idiomas | Sus ídolos son Pablo Alborán, Whitney Houston, Demi Lovato y Beyoncé LAS PROVINCIAS Miércoles, 26 septiembre 2018, 17:39

Noelia es, sin duda, la alegría de la Academia de Operación Triunfo 2018. Para ella, «no hay otra cosa mayor que la música» y está completamente segura de que quiere dedicarse a ello, tanto que afirma que no tiene otro plan.

La joven de 22 años ha cursado el Bachillerato de Humanidades y trabaja, actualmente, de monitora de clases extraescolares en un colegio. Es, además, cantante en una orquesta y en un coro Gospel.

Si algo caracteriza a esta malagueña es la constante energía y adrenalina que desprende, que contagia tanto a sus compañeros como al público. «Yo de pequeña no andaba, corría», relata en su vídeo de presentación para explicar que tiene que estar en constante movimiento. «Necesito hacer deporte», añade. A Noelia le gusta mucho el fútbol: «De pequeña me bajaba a la calle a jugar a fútbol con todos los niños».

Cuando rondaba los 18 años, recuerda las peleas que vivía con sus padres cuando ella les confesaba que no quería hacer otra cosa que no fuese cantar. Su familia le decía que «de algo tienes que vivir», a lo que Noelia replicaba, sin dudar un segundo: «Pues de cantar». Ahora sus padres le muestran un apoyo incondicional y fundamental: «Me respetan y lo viven, a mi padre se le sube la tensión cuando me escucha».

Para la Gala 0, Noelia eligió el tema 'River' de Bishop Briggs y creó en el plató un momento único. Sus referentes musicales son Pablo Alborán, Whitney Houston, Demi Lovato y Beyoncé.

De forma anecdótica, Noelia cuenta como la gente le suele preguntar que cómo le sale esa voz con lo pequeña que es y es que, sorprende, pero la malagueña se hace grande en el escenario. «Cante en el idioma que cante, los pelos tiesos», dice. Y añade que eso es, precisamente, «la magia de la música».

En la Gala 1 del programa, donde se juegan las primeras nominaciones, ha cantado junto con la alicantina Alba Reche el tema 'Respect', de Aretha Franklin.