Joan Garrido, el deportista de la Academia de Operación Triunfo 2018 Este joven de 22 años tiene dos pasiones: la música y el tenis. Sus artistas referentes son Donald Fagen o George Benson LAS PROVINCIAS Miércoles, 26 septiembre 2018, 20:09

Joan tiene 22 años y es de Palma de Mallorca. Su formación académica está muy alejada de la música, es graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y ha cursado un máster en Formación de Profesorado. Sin embargo, su pasión por cantar siempre ha estado presente.

Mientras el joven estudiaba Psicología, cantaba en un restaurante de Mallorca y hacía de DJ en hoteles y fiestas. Fan de artistas como George Benson, Donald Fagen o Michael McDonald, Joan canta como un 'crooner' y así lo demostró cuando interpretó un tema de Sinatra en su casting final.

«Creo que mis compañeros de piso están hartos de oírme cantar», justificaba Joan como una de las razones por las que debía entrar en Operación Triunfo 2018. Su estilo lo caracteriza como «diferente». «La gente ve a un chico joven, con camisa y se piensa que voy a cantar pop», explica el artista.

El deporte es otra de sus pasiones. «Un pianista famoso me dijo que no podía jugar al tenis y tocar la guitarra, que eso no era bueno para los dedos», contaba el mallorquín en su vídeo de presentación. Una anécdota que asegura que, en su momento, le «traumatizó» porque son las dos cosas que más le gustan en el mundo.

Como la mayoría de sus compañeros, Joan entra en la Academia con pareja y afirma no haber estado nunca tanto tiempo separados. No obstante, el cantante sabe la oportunidad que es el concurso y dice que estaría «entretenido segurísimo». Joan eligió cantar para la Gala 0 'Let's stay together' de Al Green. Esta vez, en el reparto de temas, los profesores le emparejaron con Julia con la que ha cantado 'Vuelvo a verte' de Malú y Pablo Alborán.