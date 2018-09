La «voz especial» de Dave, concursante de Operación Triunfo 2018 Dave es actor, cantante y camarero / RTVE Su cantante favorito es Serrat y quiere entrar a la Academia para encontrar su estilo LAS PROVINCIAS Miércoles, 26 septiembre 2018, 16:28

Dave es uno de los concursantes de esta edición de Operación Triunfo 2018, que más está sorprendiendo a la audiencia. Su voz es diferente y especial, hasya él mismo lo define así en su vídeo de presentación: «no está vista».

El joven de 20 años ha crecido en un ambiente artístico ya que su madre es actriz: «Me he criado con mi madre estudiándose un guion«. Actualmente, Dave, procedente de Cádiz, se encuentra estudiando Arte Dramático Musical, aunque dependiendo del momento, «quiero ser cantante solo o quiero ser actor», afirma.

Para el gaditano, no hay nada más satisfactorio que el reconocimiento del público. «Si el público está satisfecho contigo tú estás satisfecho con tu trabajo. Incluso hay veces que tú no estás satisfecho y el público te hace ver que lo has hecho bien«.

Para la gala 0, Dave soprendió con el tema 'Sea', una canción del año 2001 del artista Jorge Drexler con la que el jurado quedó de todo menos indiferente.

Su cantante favorito es Serrat. Los miembros del jurado reconocieron la admiración que sentían ante los referentes musicales del gaditano, algo poco común en la gente de su edad. Destaca, en ese sentido, la valoración que le hizo Joe Pérez-Orive para decirle que formaba parte de los 16 aspirantes a ganar el concurso, que fue de lo más comentado de la velada: «En tiempos de trap, tú cantas por Serrat». Algo muy parecido a lo que le dijo a Alfred García, concursante de la edición pasada: «En tiempos de reggaeton, tú tocas el trombón».

También admira a otros artistas como Lina Morgan, Almodóvar, Silvio Rodríguez, Nat King Cole y Chavela Vargas, entre otros. Una de las razones por las que quiere entrar en la Academia es porque piensa que Operación Triunfo le puede ayudar a encontrar un estilo propio. Toca la guitarra, el cajón peruano, el ukelele y un poco de piano.

El joven es uno de los concursantes más comentados y con más presencia en las redes sociales desde su aparición en la Gala 0 por los momentos que está protagonizando. De hecho, ya le han bautizado como el personaje de la famosa película de animación Pixar 'Coco':

Para la gala número 1, el tema que ha interpretado, junto con Marilia, es 'Alfonsina y el mar', de la argentina Mercedes Sosa.