Sonsoles Ónega, en el festival de televisión de Vitoria. Blanca Castillo

La vida de Sonsoles Ónega más allá de la televisión: ocho libros, una novela hecha serie y su gran amistad con la reina Letizia

La presentadora de Antena 3 acude a 'El Hormiguero' junto a Verónica Sánchez para presentar la nueva serie de Atresplayer

Mario Lahoz

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 18:37

Comenta

'El Hormiguero' empieza el mes más mágico del año con el objetivo de terminar 2025 al frente de la batalla por las audiencias que mantiene con otros programas como 'La Revuelta' de David Broncano.

El programa presentado por Pablo Motos ha optado por el mundo de la interpretación para seleccionar los invitados de esta semana. Tras la visita de Guillermo Francella y Javier Veiga, este martes es el turno de Verónica Sánchez y Sonsoles Ónega.

Ambas acuden al espacio de Antena 3 para presentar 'Las hijas de la criada', la nueva serie de Atresplayer basada en la novela homónima de la presentadora.

Nacida en Madrid, Sonsoles Ónega (48 años) es una periodista y escritora con una destacada carrera en televisión y en el mundo literario, donde su novela 'Las hijas de la criada' le valió el Premio Planeta 2023. La presentadora se ha hecho conocida gracias a su programa en Antena 3, pero su éxito trasciende la televisión.

A sus espaldas acumula siete libros publicados y en febrero de 2016 sumará una nueva obra en su cuenta particular. Se titula 'Llevará tu nombre' y narra la historia de «mujeres que se han tenido que reconstruir», según ha revelado en 'Y ahora Sonsoles'.

Hasta que llegue el momento de presentar su nueva obra, Ónega sigue disfrutando del éxito de 'Las hijas de la criada'. La novela galardonada con un Premio Planeta, es ahora una serie de ficción de ocho capítulos, ya disponible en Atresplayer.

A pesar de su gran popularidad, Sonsoles no suele mencionar mucho su vida privada, aunque un aspecto que si es conocido es su gran relación con la reina Letizia. Su primer encuentro fue en 1999, cuando ambas coincidieron en CNN+. Desde aquel momento se forjó una amistad que ha perdurado en el tiempo.

Es más, la presentadora fue una de los 34 testigos de la boda entre Felipe y Letizia, gesto que evidencia el vínculo tan cercano que mantienen las dos. De hecho, la propia Letizia ha acudido a la firma de libros de Ónega el pasado 11 de noviembre, un gesto de cariño especial en un momento clave para la presentadora.

