Quién es Guillermo Francella: su lado más personal, una fortuna millonaria y su carrera en cine y televisión

'El Hormiguero' arranca el mes de diciembre con el objetivo de liderar la batalla por el ránking de audiencias que mantiene con otros programas de su franja horaria como 'La Revuelta' de David Broncano. El programa presentado por Pablo Motos recibe este lunes la visita de dos reputados actores que llegan para presentar su nueva película, 'Playa de Lobos'.

Natural de Argentina, Guillermo Francella (70 años) es un actor de enorme reconocimiento. Ha brillado tanto en comedia como en drama a lo largo de décadas de carrera, convirtiéndose en un icono del entretenimiento.

Nacido en Pontevedra, Javier Veiga (52 años) combina la dirección y la interpretación con gran talento, destacando por su capacidad para crear historias que mezclan tensión y emoción.

Entre el público español quizá es más desconocido pero Guillermo Francella es un actor con una amplia trayectoria tanto en televisión como en cine y teatro. Su carrera se ha extendido más de cuatro décadas dentro de la industria audiovisual de habla hispana.

Su primera interpretación de renombre fue en la televisión de los años 80, cuando participó en ciclos humorísticos que comenzaron a darle visibilidad en su país. No obstante, el verdadero punto de inflexión llego con 'La familia Benvenuto', dónde realizó un personaje que se volvió muy famoso en la comedia argentina.

A lo largo de su longeva carrera como actor, ha sabido mantenerse vigente en el mundo del espectáculo, siempre buscando evolucionar y adaptándose a nuevas audiencias sin perder su esencia.

Francella ha participado en grandes proyectos cinematográficos de gran éxito de carácter nacional y también internacional. Entre las más destacadas se encuentran 'El secreto de sus ojos', de Juan José Campanella, película que ganó un Óscar; 'El clan', de Pablo Trapero y una comedia dramática llamada 'Mi obra maestra'.

En cuanto a su faceta más personal, el actor argentino se separó de su esposa Marynés Breña tras 36 años de matrimonio. A pesar de ello, mantienen una relación cordial por el bien de sus hijos, Nicolas y Johanna, que también forman parte del mundo del espectáculo.

Según la revista Forbes Argentina, en 2024 el patrimonio de Francella era de 100 millones de dólares. Una cifra que le sitúa entre los actores más ricos de Argentina y a la altura de estrellas de Hollywood.