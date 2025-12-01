'El Hormiguero' empieza el mes de diciembre con una semana llena de actores El programa presentado por Pablo Motos recibirá la visita de hasta seis artistas del mundo de la interpretación

'El Hormiguero' regresa a la parrilla de Antena 3 una semana más con el foco puesto en liderar la batalla de audiencias que mantiene con otros programas de su franja horaria como 'La Revuelta' de David Broncano. Como cada semana, Pablo Motos ha adelantado quienes serán los invitados la semana del 1 al 4 de diciembre.

De este modo, el espacio de Antena 3

se llena de actores. Hasta cinco artistas del mundo de la interpretación visitarán el plató de las hormigas. Además, una conocida presentadora de la misma cadena también hará acto de presencia durante la semana.

Lunes 1 de diciembre: Guillermo Francella y Javier Veiga

El mes de diciembre arranca con la visita de los actores Guillermo Francella y Javier Veiga que visitan el programa para presentar su nueva película, 'Playa de lobos', que se estrena en cines el próximo 5 de diciembre.

Martes 2 de diciembre: Verónica Sánchez y Sonsoles Ónega

El martes será el turno de la presentadora de 'Y ahora Sonsoles', Sonsoles Ónega, que acude al programa junto a la actriz Verónica Sánchez para hablar de 'Las hijas de la criada', el gran estreno de ficción de la temporada en Atresplayer basado en la novela homónima de Ónega, que obtuvo9 el premio Planeta en 2023.

Miércoles 3 de diciembre: Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella

El míercoles el plató de las hormigas está preparado para llorar de risa y es que Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella son los invitados del programa. El trío llega para presentar 'La Navidad en sus manos 2', la nueva película que llega a Netflix el próximo 5 de diciembre.

Jueves 4 de diciembre: Óscar Casas

Para cerrar el comienzo de diciembre, Óscar Casas acude al plató de las hormigas para presentar 'Me has robado el corazón', la nueva película que protagoniza y que llega a los cines el 5 de diciembre. Se trata de una comedia romántica con toques de road movie.