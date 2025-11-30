'Bailando con las estrellas' escoge a su ganador en una final de vértigo El programa se despide con una ajustada competición

Tamara Villena Valencia Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:53 Comenta Compartir

Telecinco dice adiós a una de sus grandes bazas de la temporada, una despedida que no termina de llegar en buen momento para Mediaset dada la crisis de audiencia por la que pasa la cadena. Con 'Gran Hermano' muy por debajo de las cifras de 'share' esperadas, a Telecinco no le queda otra que seguir tirando de 'La Isla de las tentaciones' para conseguir la atención de los telesoectadores, que ahora se despiden también de los famosos sobre la pista de baile.

'Bailando con las estrellas' afrontaba este sábado su gran final tras una edición marcada por las tensiones y rivalidades entre los propios participantes y unas actuaciones de notable nivel. Después de algunas idas y venidas y de números que han conseguido conquistar a jurado y audiencia, finalmente eran cuatro los concursantes que conseguían llegar al último programa para demostrar que han aprendido a bailar casi como profesionales.

Nona Sobo, Jorge González, Anabel Pantoja y Nerea Rodríguez se proclamaban finalistas de esta edición de 'Bailando con las estrellas' y han luchado por alzarse con el título en la gran final del concurso tras tres meses de trabajo y duros ensayos.

Nerea y Jorge han sido los primeros finalistas en conquistar al jurado por completo durante sus primeras actuaciones de la noche, con las que ambos conseguían un pleno de dieces en el momento de las valoraciones. La 'triunfita' conseguía otro pleno más tarde con una actuación que ha dejado al jurado sin palabras y al público completamente emocionado, tras realizar un intenso baile lleno de acrobacias al ritmo de 'Bring me back to life' de Evanesence.